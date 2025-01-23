J.S. Held 發布《2025 年全球風險報告》，探討在不明朗環境下的重大風險

紐約州傑里科2025年1月23日 /美通社/ -- 在美國新一屆總統政府上任首日，環球顧問公司 J.S. Held 發表其年度報告，重點關注影響全球行業及經濟的關鍵領域。如需閱覽《2025 年 J.S. Held 全球風險報告》，請按此處。

在全球格局日益不明朗及動盪的環境下，企業、政府及投資者正面對越來越多挑戰，需要即時關注及創新的解決方案。《2025 年 J.S. Held 全球風險報告》探討了五個相互關聯的主題，這些主題是企業在未來一年管理風險及機遇時必須考慮的因素。這些威脅包括：

可持續發展投資與阻力：隨著不同司法管轄區制定各種 ESG 法規，以及對企業環境及社會實務的審查日益嚴格，專家們探討了企業如何能夠在推動創新的同時，與不斷演變的框架保持一致。 環球供應鏈挑戰：從地緣政治衝突到氣候變化帶來的干擾，報告分析了企業如何建立更具韌性及可持續的供應鏈。 人工智能、數據及數碼監管應對：隨著人工智能 (AI) 系統重塑各行各業，專家們審視了監管、道德及營運方面的挑戰，以及企業負責任地駕馭這項變革性技術所帶來的競爭優勢。 網絡安全複雜性：從人工智能驅動的網絡攻擊到不斷演變的數據保護法，報告深入剖析了企業如何在瞬息萬變的數碼環境中保障營運及維繫客戶信任。

《2025 年 J.S. Held 全球風險報告》分析了這些風險類別，並為企業提供了應對重大弱點並獲取競爭優勢的可行機遇。

「25 位技術、科學、財務及策略諮詢專家共同撰寫了《J.S. Held 全球風險報告》，他們不僅獨立分析了每項風險，還剖析了這些風險獨特的交匯點，從而建立一個支持企業決策的框架，」行政副總裁兼環球調查業務負責人 Greg Esslinger 表示。

環境、健康及安全業務負責人兼行政副總裁 John Peiserich, Esq. 補充道：「我們的專家深入了解與各個主題相關的外部因素，這些因素往往令行政總裁、財務總監、營運總監、法務總監及董事會成員夜不能寐。報告中分享了精闢見解，有助客戶應對風險，並在未來一年把握新興機遇。」

J.S. Held 在保險市場的工作，無論是深度，抑或是擴度，均為風險評估、數據分析、全球洞察、監管合規、科技調適及風險規避奠定了強而有力的基調。因此，這些能力令本公司的專家可更好地評估各個地區的商業風險、地緣政治格局、監管合規框架及數碼發展。「在一個不確定性是唯一不變的世界中，我們需要一些可以依賴的東西。」J.S. Held 行政總裁 Jonathon Held 觀察道。「我們的名字就是我們的承諾，」他補充道，「我們作為策略顧問的角色是這一承諾的象徵，讓客戶在面對最嚴峻的風險時，能夠憑藉專業知識和指導，放心地採取行動。」

「敏捷、協作與充滿創造力的團隊，以客戶為中心，無論項目的範圍或複雜程度幾何，皆能為全球客戶提供極具前瞻性的方案諮詢；《J.S. Held 全球風險報告》彰顯了我們在過去 50 年作為值得信賴的顧問而獲得的良好口碑。」J.S. Held 總裁兼營運總監 Lee Spirer 指出。

J.S. Held在策略諮詢方面的專業知識建立於五十年來在最嚴格的環境中（州、聯邦及國際法院）的經驗，涵蓋了150多個不同的行業領域。

若您有任何疑問，或希望進一步討論報告所述的風險和機遇，請發送電郵至 [email protected]。

關於 J.S. Held

J.S. Held 是一間全球諮詢公司，結合技術、科學、金融和戰略專業知識，為希望實現價值並降低風險的客戶提供建議。我們的專家是面臨亟須處理危機企業的可信顧問。他們均開誠佈公，具備久經考驗的經驗，善於提煉極具洞察力的分析並深諳有形與無形資產。本公司提供全面服務、產品和數據的套裝，協助客戶應付複雜、有爭議兼通常是災難的情況。

我們的專家超過 1,500 名，服務遍及六大洲的機構。其中包括 81% 的全球 200 強律師事務所、70% 的福布斯 20 強保險公司（85% 的 NAIC 50 強財產及意外保險公司）以及 65% 的財富 100 強公司。

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