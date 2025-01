J.S. Held veröffentlicht globalen Risikobericht 2025, der sich mit wesentlichen Risiken in ungewissen Zeiten befasst

JERICHO, N.Y., 23. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Am ersten Tag der neuen präsidialen Verwaltung in den Vereinigten Staaten stellt das globale Beratungsunternehmen J.S. Held stellt seinen Jahresbericht vor, der sich auf kritische Bereiche konzentriert, die Auswirkungen auf Industrien und Volkswirtschaften weltweit haben. Den J.S. Held globalen Risikobericht 2025 können Sie hier lesen.

The 2025 J.S. Held Global Risk Report provides insight into cutting-edge and high-stakes issues facing businesses this year. In the video, Executive Vice President Greg Esslinger shares more about the risks and opportunities covered in the report to help clients anticipate, adapt, and advance in 2025.

In einem zunehmend unsicheren und volatilen globalen Umfeld sehen sich Unternehmen, Regierungen und Investoren mit einer wachsenden Zahl von Herausforderungen konfrontiert, die sofortige Aufmerksamkeit und innovative Lösungen erfordern. Im J.S. Held globalen Risikobericht 2025 werden fünf miteinander verbundene Themen untersucht, die Unternehmen beim Management von Risiken und Chancen im kommenden Jahr berücksichtigen müssen. Diese umfassen:

Nachhaltigkeitsinvestitionen und Gegenwind: Angesichts der verschiedenen ESG-Vorschriften in den verschiedenen Ländern und der zunehmenden Kontrolle der Umwelt- und Sozialpraktiken von Unternehmen untersuchen Experten, wie Unternehmen sich an die sich entwickelnden Rahmenbedingungen anpassen und gleichzeitig Innovationen fördern können. Globale Herausforderungen für die Lieferkette: Von geopolitischen Konflikten bis hin zu Klimastörungen analysiert der Bericht, wie Unternehmen resilientere und nachhaltigere Lieferketten aufbauen können. Intensivierung von Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten: Während sich die Kryptolandschaft durch regulatorische Veränderungen und technologische Fortschritte wandelt, beleuchtet der Bericht sowohl die Risiken als auch die Chancen für Unternehmen und Investoren. Künstliche Intelligenz, Daten und digitale Regulierungsmaßnahmen: Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Industrie und Experten untersuchen die regulatorischen, ethischen und betrieblichen Herausforderungen sowie die Wettbewerbsvorteile für Unternehmen, die diese transformative Technologie verantwortungsvoll nutzen. Komplexe Fragen der Cybersicherheit: Von KI-gestützten Cyberangriffen bis hin zu sich entwickelnden Datenschutzgesetzen bietet der Bericht Einblicke, wie Unternehmen in einem sich schnell verändernden digitalen Umfeld ihre Abläufe schützen und das Vertrauen ihrer Kunden erhalten können.

Der J.S. Held globale Risikobericht 2025 enthält eine Analyse dieser Risikokategorien und bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und gleichzeitig kritische Schwachstellen zu beseitigen.

„Die 25 technischen, wissenschaftlichen, finanziellen und strategischen Beratungsexperten, die zum J.S. Held globalen Risikobericht beigetragen haben, haben gemeinsam nicht nur jedes Risiko unabhängig voneinander analysiert, sondern auch ihre einzigartigen Schnittpunkte, um einen Rahmen zu schaffen, der die Entscheidungsfindung von Unternehmen unterstützt", sagte Greg Esslinger, leitender Vizepräsident und Leiter der globalen Ermittlungsabteilung.

„Das tiefgreifende Verständnis unserer Experten für die externen Faktoren im Zusammenhang mit den Themen, die Geschäftsführer, Finanzvorstände, Betriebsleiter, Leiter von Entwicklungsabteilungen und Vorstände nachts wach halten, ist die Grundlage für die im Bericht vermittelten Erkenntnisse und hilft den Kunden, Risiken zu steuern und die sich bietenden Chancen im kommenden Jahr zu nutzen", fügt John Peiserich, RA, geschäftsführender Vizepräsident und Beauftragter für Umwelt, Gesundheit und Sicherheitsverfahren, hinzu.

Die tiefgründige und umfassende Arbeit von J.S. Held auf dem Versicherungsmarkt bietet eine solide Grundlage in den Bereichen Risikobewertung, Datenanalyse, globales Bewusstsein, Einhaltung von Vorschriften, technologische Anpassungsfähigkeit und Risikominderung. Zusammengenommen sind die Experten des Unternehmens besser in der Lage, Geschäftsrisiken in verschiedenen geografischen Regionen, geopolitischen Landschaften, Compliance-Rahmenwerken und digitalen Fortschritten zu bewerten. „In einer Welt, in der Ungewissheit die einzige Konstante ist, braucht man etwas Beständiges, an dem man sich festhalten kann", bemerkt Jonathon Held, geschäftsführender Direktor von J.S. Held. „Unser Name ist unser Versprechen", fügt er hinzu. „Unsere Rolle als strategischer Berater steht für dieses Versprechen: Selbst angesichts der größten Risiken bieten wir unseren Kunden das Fachwissen und die Beratung, um mit Vertrauen zu handeln."

„Agile, kollaborative und kreative kundenorientierte Teams bieten unseren Kunden weltweit eine lösungsorientierte Beratung, unabhängig vom Umfang oder der Komplexität eines Projekts. Der J.S. Held globale Risikobericht spiegelt die Rolle des vertrauenswürdigen Beraters wider, die wir uns in den letzten 50 Jahren erarbeitet haben", so der Präsident und Betriebsleiter von J.S. Held, Lee Spirer.

Die Expertise von J.S. Held in der strategischen Beratung basiert auf fünf Jahrzehnten Erfahrung in den strengsten Gerichtsbarkeiten – staatliche, bundesstaatliche und internationale Gerichte – und erstreckt sich auf mehr als 150 verschiedene Industriesegmente.

