J.S. Held publica el Informe de riesgo global 2025 que aborda los riesgos críticos en medio de la incertidumbre

JERICHO, Nueva York, 22 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- En el primer día de la nueva administración presidencial en Estados Unidos, la consultora global J.S. Held presenta su informe anual centrado en áreas críticas que afectan a las industrias y economías de todo el mundo. Explore el Informe de riesgo global de J.S. Held 2025 aquí.

El Informe de riesgo global de J.S. Held 2025 proporciona información sobre los problemas de actualidad y de alto riesgo que enfrentan las empresas este año. En el video, el vicepresidente ejecutivo Greg Esslinger comparte más información sobre los riesgos y oportunidades que cubre el informe para ayudar a los clientes a anticiparse, adaptarse y avanzar en 2025.

En un panorama global cada vez más incierto y volátil, las empresas, los gobiernos y los inversionistas se enfrentan a una creciente variedad de desafíos que exigen atención inmediata y soluciones innovadoras. El Informe de riesgo global de J.S. Held 2025 explora cinco temas interconectados que las organizaciones deben considerar en la gestión de riesgos y oportunidades en el próximo año. Estos incluyen:

Inversiones en sostenibilidad y factores desfavorables: con varias regulaciones ASG en todas las jurisdicciones y un mayor escrutinio sobre las prácticas ambientales y sociales corporativas, los expertos exploran cómo las organizaciones pueden alinearse con los marcos en evolución al tiempo que impulsan la innovación. Desafíos de la cadena de suministro global: desde los conflictos geopolíticos hasta las interrupciones climáticas, el informe analiza cómo las empresas pueden construir cadenas de suministro más resistentes y sostenibles. Intensificación de activos criptográficos y digitales: a medida que el panorama de las criptomonedas evoluciona a través de cambios normativos y avances tecnológicos, el informe destaca tanto los riesgos como las oportunidades para las empresas y los inversionistas. Inteligencia artificial, datos y respuesta regulatoria digital: ante el cambio en las industrias con los sistemas de inteligencia artificial (IA), los expertos examinan los desafíos regulatorios, éticos y operativos, así como las ventajas competitivas para las organizaciones que aprovechan esta tecnología transformadora de manera responsable. Complejidades de ciberseguridad: desde los ciberataques impulsados por la IA hasta la evolución de las leyes de protección de datos, el informe ofrece información sobre cómo las organizaciones pueden salvaguardar las operaciones y mantener la confianza de los clientes en un entorno digital que cambia rápidamente.

El Informe de riesgo global de J.S. Held 2025 incluye un análisis de estas categorías de riesgos y oportunidades de acción para que las empresas obtengan una ventaja competitiva mientras abordan las vulnerabilidades críticas.

"Los 25 expertos en asesoramiento técnico, científico, financiero y estratégico que contribuyeron al Informe de riesgo global de J.S. Held han analizado de forma conjunta no solo cada riesgo de forma independiente, sino también en sus puntos de intersección únicos para crear un marco que apoye la toma de decisiones empresariales", señaló Greg Esslinger, vicepresidente ejecutivo y líder de Práctica de Investigaciones Globales.

"La profunda comprensión de nuestros expertos de los factores externos relacionados con los temas que mantienen despiertos a los directores ejecutivos, directores financieros, directores de operaciones, directores jurídicos y juntas directivas impulsa los conocimientos seleccionados compartidos en el informe y ayuda a los clientes a navegar por los riesgos y capitalizar las oportunidades emergentes en el próximo año", agrega John Peiserich, Esq., vicepresidente ejecutivo y líder de Prácticas de Medio Ambiente, Salud y Seguridad.

La profundidad y amplitud del trabajo de J.S. Held en el mercado de seguros proporciona una sólida base en evaluación de riesgos, análisis de datos, conciencia global, cumplimiento de la normativa, adaptabilidad tecnológica y mitigación de riesgos. En conjunto, estas habilidades preparan mejor a los expertos de la empresa para evaluar el riesgo empresarial en diversas geografías, entornos geopolíticos, marcos de cumplimiento y avances digitales. "En un mundo en el que la incertidumbre es la única constante, se necesita algo sólido a lo que aferrarse", comenta Jonathon Held, director general de J.S. Held. "Nuestro nombre es nuestra promesa", agrega. "Nuestra función como asesores estratégicos es emblemática de esta promesa, incluso ante los riesgos más desalentadores, los clientes cuentan con la experiencia y la orientación necesarias para actuar con confianza".

"Los equipos ágiles, colaborativos y creativos centrados en el cliente brindan asesoramiento sobre soluciones a nuestros clientes en todo el mundo, sin importar el alcance o la complejidad de un proyecto; el Informe de riesgo global de J.S. Held refleja el papel de asesor de confianza que nos hemos ganado en los últimos 50 años", señaló el presidente y director de operaciones de J.S. Held, Lee Spirer.

Los conocimientos de J.S. Held en materia de asesoramiento estratégico se basan en cinco décadas de experiencia en los foros más rigurosos (tribunales estatales, federales e internacionales) y abarcan más de 150 segmentos industriales diferentes.

Si tiene alguna pregunta o desea analizar más a fondo los riesgos y oportunidades descritos en el informe, envíe un correo electrónico a [email protected].

