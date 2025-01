J.S. Held publiceert Global Risk Report 2025 over cruciale risico's in onzekere tijden

JERICHO, N.Y., 23 januari 2025 /PRNewswire/ -- Op de eerste dag van de nieuwe presidentiële regering in de Verenigde Staten heeft internationaal adviesbureau J.S. Held haar jaarlijkse rapport gepubliceerd, waarin wordt gekeken naar kritieke aspecten die hun weerslag hebben op sectoren en economieën verspreid over de hele wereld. Bekijk het J.S. Held Global Risk Report 2025 hier.

In een steeds onzekerder en grilliger mondiaal landschap worden bedrijven, overheden en beleggers geconfronteerd met een groeiende verscheidenheid aan uitdagingen die onmiddellijke aandacht en innovatieve oplossingen vereisen. In het J.S. Held Global Risk Report 2025 worden vijf onderling samenhangende aspecten onderzocht waarmee organisaties in het komende jaar rekening moeten houden bij het beheren van risico's en kansen. Dit zijn onder andere:

Duurzaamheidsinvesteringen en tegenwind: Met het oog op de uiteenlopende ESG-voorschriften in verschillende rechtsgebieden en het toenemende toezicht op de milieu- en sociale praktijken van bedrijven, onderzoeken experts hoe organisaties binnen de voortdurend veranderende kaders kunnen blijven en tegelijkertijd innovatie kunnen stimuleren. Uitdagingen voor de wereldwijde supply chain: Het rapport analyseert hoe bedrijven veerkrachtigere en duurzamere supply chains kunnen bouwen met het oog op geopolitieke conflicten en klimaatverstoringen. Groei van het belang van crypto en digitale activa: Het cryptolandschap verandert voortdurend door verschuivingen in de regelgeving en technologische ontwikkelingen. Het rapport belicht zowel de hieraan verbonden risico's als de kansen voor bedrijven en beleggers. Kunstmatige intelligentie, gegevens en digitale regelgeving: In een tijdperk waarin kunstmatige intelligentie (AI) ingrijpende veranderingen veroorzaakt in sectoren, onderzoeken experts de regulatieve, ethische en operationele uitdagingen, alsmede de concurrentievoordelen voor organisaties die deze transformatieve technologie op verantwoorde wijze inzetten. Complexiteit van cyberbeveiliging: Het rapport verschaft inzicht in de wijze waarop organisaties hun activiteiten kunnen beschermen en het vertrouwen van klanten kunnen behouden in een digitale omgeving die razendsnelle veranderingen doormaakt, van AI-gestuurde cyberaanvallen tot veranderende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Het J.S. Held Global Risk Report 2025 bevat een analyse van deze risicocategorieën en praktische kansen voor bedrijven om een concurrentievoordeel te behalen en tegelijkertijd kritieke zwakke plekken aan te pakken.

"Meer dan 25 experts op het gebied van technisch, wetenschappelijk, financieel en strategisch advies hebben bijgedragen aan het J.S. Held Global Risk Report. Zij hebben niet alleen gezamenlijk elk afzonderlijk risico geanalyseerd, maar ook gekeken naar de unieke raakpunten ervan om een kader te creëren ter ondersteuning van zakelijke besluitvorming," aldus Greg Esslinger, Executive Vice President en Global Investigations Practice Leader.

"Het diepgaande inzicht van onze experts in de externe factoren die verband houden met de onderwerpen die CEO's, CFO's, COO's, CLO's en bestuursraden voortdurend zorgen baren, vormt de basis voor de inzichten die in het rapport worden gedeeld en helpt klanten om risico's te beheersen en te profiteren van nieuwe kansen in het komende jaar," voegt John Peiserich, Esq., Executive Vice President en Environmental, Health, & Safety Practice Leader toe.

De diepgang en breedte van het werk van J.S. Held in de verzekeringsmarkt biedt een sterke basis in risicobeoordeling, gegevensanalyse, mondiaal bewustzijn, naleving van regelgeving, technologisch aanpassingsvermogen en risicobeperking. Samen zorgen deze vaardigheden ervoor dat de experts van het bedrijf beter zijn toegerust om bedrijfsrisico's te beoordelen in verschillende regio's, geopolitieke landschappen, compliance-kaders en digitale ontwikkelingen. "In een wereld waar onzekerheid de enige constante is, is er behoefte aan iets stevigs waar je je aan vast kunt houden," aldus Jonathon Held, Chief Executive Officer van J.S. Held. "Onze naam is onze belofte," voegt hij eraan toe. "Onze rol als strategisch adviseur symboliseert deze belofte: zelfs bij de meest uitdagende risico's kunnen klanten vertrouwen op onze expertise en begeleiding om met vertrouwen te handelen."

"Flexibele, nauw samenwerkende en creatieve, klantgerichte teams bieden oplossingsgerichte adviezen aan onze klanten van over de hele wereld, ongeacht de omvang of complexiteit van een project. Het J.S. Held Global Risk Report is een weerspiegeling van de rol van vertrouwde adviseur die we de afgelopen 50 jaar hebben opgebouwd," aldus Lee Spirer, President en Chief Operating Officer van J.S. Held.

De expertise van J.S. Held in strategisch advies is gebaseerd op vijf decennia ervaring in de meest rigoureuze rechtsgebieden - staats-, federale en internationale rechtbanken - en omvat meer dan 150 verschillende industriesegmenten.

Als u vragen hebt of meer wilt weten over de risico's en kansen die in het rapport worden besproken, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

J.S. Held is een wereldwijd adviesbureau dat technische, wetenschappelijke, financiële en strategische expertise combineert om klanten te adviseren die waarde willen realiseren en risico's willen beperken. Onze professionals dienen als vertrouwde adviseurs voor organisaties die te maken hebben met zaken waarbij veel op het spel staat en die dringende aandacht, onwankelbare integriteit, bewezen ervaring, duidelijke analyse en inzicht in zowel materiële als immateriële aspecten vereisen. Het bureau biedt een uitgebreid pakket van diensten, producten en gegevens waarmee klanten hun weg kunnen vinden in complexe, controversiële en vaak catastrofale situaties.

Meer dan 1500 professionals bedienen organisaties op zes continenten, waaronder 81% van de Global 200 advocatenkantoren, 70% van de Forbes Top 20 verzekeringsmaatschappijen (85% van de NAIC top 50 Property & Casualty verzekeraars) en 65% van de Fortune 100 bedrijven.

