KCS PulseDrop é lançado, marcando a transição para uma era multidimensional de utilidade de tokens de plataforma

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma das principais plataformas globais de criptomoedas construída sobre confiabilidade, anunciou hoje o lançamento do KCS PulseDrop, uma nova estrutura de recompensas orientada pelo engajamento, projetada para expandir o papel do KuCoin Token (KCS) além da utilidade tradicional de corretora. A iniciativa apresenta um sistema transparente que converte a atividade diária da plataforma — incluindo trading, staking e pagamentos — em recompensas de participação mensuráveis, sinalizando uma evolução mais ampla na forma como os tokens da plataforma geram valor dentro dos ecossistemas de criptomoedas.

À medida que as plataformas de ativos digitais amadurecem, a utilidade dos tokens é cada vez mais definida não apenas pela propriedade, mas também pela participação. Com o PulseDrop, a KuCoin busca alinhar o engajamento dos usuários com incentivos de longo prazo para o ecossistema — transformando o KCS de um ativo passivo em uma camada ativa que conecta atividade de trading, serviços financeiros e uso cripto no mundo real por meio de um sistema unificado de pontos e recompensas tangíveis.

Mecânica orientada por valor

O KCS PulseDrop oferece aos usuários uma exposição antecipada a projetos de qualidade, criando oportunidades de ganhos de baixo atrito. As recompensas são determinadas pela participação do usuário no total de pontos, alinhando os resultados com a participação contínua. Os principais pilares do sistema incluem:

Integração de staking e trading : os volumes de transações nos mercados à vista e de futuros são automaticamente calculados em um sistema de pontos em níveis.

: os volumes de transações nos mercados à vista e de futuros são automaticamente calculados em um sistema de pontos em níveis. Multiplicadores estratégicos : os usuários podem acelerar a acumulação com o trading de tokens de projetos específicos ou KCS, acionando multiplicadores de pontos mais altos.

: os usuários podem acelerar a acumulação com o trading de tokens de projetos específicos ou KCS, acionando multiplicadores de pontos mais altos. Fiat e Recompensas de Pagamento: utilizar KuCard, P2P ou KuCoin Pay para transações diárias contribui para uma pontuação cumulativa de "Tarefa de Pagamento", recompensando os usuários pelo utilitário de criptografia do mundo real.

O KCS PulseDrop também fortalece o papel do KCS na arquitetura de produtos da KuCoin. Ao vincular o staking do KCS com a participação na plataforma e as recompensas do ecossistema, a KuCoin está expandindo o KCS de um ativo da plataforma para uma camada de utilidade prática para o envolvimento do usuário. O produto reflete a crença da KuCoin de que a tecnologia deve servir às pessoas e que o engajamento com o ecossistema de criptomoedas deve ser intuitivo e significativo. Ao incentivar uma interação mais profunda com tecnologias emergentes e ecossistemas de projetos selecionados, a KuCoin visa fortalecer ainda mais a utilidade do KCS e reforçar seu papel como parte essencial da experiência do usuário.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em criptomoedas, com a confiança de mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. A plataforma oferece serviços de ativos digitais inovadores e em conformidade, oferecendo acesso a mais de 1.000 tokens listados, trading nos mercados à vista e de futuros, gestão de patrimônio institucional e uma carteira Web3.

Reconhecida pela Forbes e pela Hurun, a KuCoin possui as certificações SOC 2 Tipo II e ISO 27001:2022, destacando seu compromisso com a segurança de primeira linha. Com o registro AUSTRAC na Austrália e uma licença MiCA na Áustria, a KuCoin continua expandindo sua presença regulamentada sob o CEO BC Wong, construindo um ecossistema de ativos digitais confiável e com credibilidade.

