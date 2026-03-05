KCS PulseDrop é lançado, marcando a transição para uma era multidimensional de utilidade de tokens de plataforma

Notícias fornecidas por

KuCoin

05 mar, 2026, 20:08 GMT

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma das principais plataformas globais de criptomoedas construída sobre confiabilidade, anunciou hoje o lançamento do KCS PulseDrop, uma nova estrutura de recompensas orientada pelo engajamento, projetada para expandir o papel do KuCoin Token (KCS) além da utilidade tradicional de corretora. A iniciativa apresenta um sistema transparente que converte a atividade diária da plataforma — incluindo trading, staking e pagamentos — em recompensas de participação mensuráveis, sinalizando uma evolução mais ampla na forma como os tokens da plataforma geram valor dentro dos ecossistemas de criptomoedas.

Continue Reading
20260305_100007
20260305_100007

À medida que as plataformas de ativos digitais amadurecem, a utilidade dos tokens é cada vez mais definida não apenas pela propriedade, mas também pela participação. Com o PulseDrop, a KuCoin busca alinhar o engajamento dos usuários com incentivos de longo prazo para o ecossistema — transformando o KCS de um ativo passivo em uma camada ativa que conecta atividade de trading, serviços financeiros e uso cripto no mundo real por meio de um sistema unificado de pontos e recompensas tangíveis.

Mecânica orientada por valor

O KCS PulseDrop oferece aos usuários uma exposição antecipada a projetos de qualidade, criando oportunidades de ganhos de baixo atrito. As recompensas são determinadas pela participação do usuário no total de pontos, alinhando os resultados com a participação contínua. Os principais pilares do sistema incluem:

  • Integração de staking e trading: os volumes de transações nos mercados à vista e de futuros são automaticamente calculados em um sistema de pontos em níveis.
  • Multiplicadores estratégicos: os usuários podem acelerar a acumulação com o trading de tokens de projetos específicos ou KCS, acionando multiplicadores de pontos mais altos.
  • Fiat e Recompensas de Pagamento: utilizar KuCard, P2P ou KuCoin Pay para transações diárias contribui para uma pontuação cumulativa de "Tarefa de Pagamento", recompensando os usuários pelo utilitário de criptografia do mundo real.

O KCS PulseDrop também fortalece o papel do KCS na arquitetura de produtos da KuCoin. Ao vincular o staking do KCS com a participação na plataforma e as recompensas do ecossistema, a KuCoin está expandindo o KCS de um ativo da plataforma para uma camada de utilidade prática para o envolvimento do usuário. O produto reflete a crença da KuCoin de que a tecnologia deve servir às pessoas e que o engajamento com o ecossistema de criptomoedas deve ser intuitivo e significativo. Ao incentivar uma interação mais profunda com tecnologias emergentes e ecossistemas de projetos selecionados, a KuCoin visa fortalecer ainda mais a utilidade do KCS e reforçar seu papel como parte essencial da experiência do usuário.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em criptomoedas, com a confiança de mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. A plataforma oferece serviços de ativos digitais inovadores e em conformidade, oferecendo acesso a mais de 1.000 tokens listados, trading nos mercados à vista e de futuros, gestão de patrimônio institucional e uma carteira Web3.

Reconhecida pela Forbes e pela Hurun, a KuCoin possui as certificações SOC 2 Tipo II e ISO 27001:2022, destacando seu compromisso com a segurança de primeira linha. Com o registro AUSTRAC na Austrália e uma licença MiCA na Áustria, a KuCoin continua expandindo sua presença regulamentada sob o CEO BC Wong, construindo um ecossistema de ativos digitais confiável e com credibilidade.

Saiba mais: www.kucoin.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926674/20260305_100007.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FONTE KuCoin

Da mesma fonte

KuCoin Pay entra no Brasil via Pix: promovendo pagamentos instantâneos de criptomoedas e aprimorando o utilitário

KuCoin Pay entra no Brasil via Pix: promovendo pagamentos instantâneos de criptomoedas e aprimorando o utilitário

A KuCoin, uma das principais plataformas globais de criptomoedas baseada em confiança, anunciou hoje que seu braço de pagamento de criptomoedas, a...
KuCoin ultrapassa 40 milhões de usuários registrados, demonstrando compromisso com a conformidade e a inovação

KuCoin ultrapassa 40 milhões de usuários registrados, demonstrando compromisso com a conformidade e a inovação

A KuCoin, uma das principais bolsas de criptomoedas do mundo, orgulhosamente anuncia que ultrapassou 40 milhões de usuários registrados em todo o...
More Releases From This Source

Explorar

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics