إطلاق KCS PulseDrop إيذانًا بالتحول نحو عصر متعدد الأبعاد لاستخدامات رموز المنصات

بروفيدنسياليس، جزر تركس وكايكوس، 5 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت KuCoin، وهي منصة عالمية رائدة للعملات المشفرة قائمة على الثقة، اليوم عن إطلاق KCS PulseDrop، وهو إطار جديد للمكافآت قائم على التفاعل، يهدف إلى توسيع دور رمز KuCoin (KCS) ليتجاوز الاستخدام التقليدي داخل منصة التداول. تقدم هذه المبادرة نظامًا شفافًا يحوّل أنشطة المستخدم اليومية على المنصة — بما في ذلك التداول، والتخزين، والمدفوعات — إلى مكافآت للمشاركة قابلة للقياس، في إشارة إلى تطور أوسع في الطريقة التي تولّد بها رموز المنصات القيمة داخل منظومات العملات المشفرة.

مع نضوج منصات الأصول الرقمية، لم يعد استخدام الرمز الرقمي يعتمد فقط على امتلاكه، بل أصبح يتحدد أيضًا بدرجة المشاركة. من خلال PulseDrop، تسعى KuCoin إلى مواءمة تفاعل المستخدمين مع الحوافز طويلة الأجل للمنظومة — عبر تحويل KCS من أصل يُحتفظ به بشكلٍ سلبي إلى طبقة نشطة تربط بين أنشطة التداول والخدمات المالية والاستخدامات الواقعية للعملات المشفرة، وذلك من خلال نظام نقاط موحد ومكافآت ملموسة.

آليات قائمة على القيمة

يوفّر KCS PulseDrop للمستخدمين فرصة مبكرة للتعرّف على المشاريع عالية الجودة، مع خلق فرص سهلة لتحقيق المكافآت. تُحدد المكافآت بناءً على حصة المستخدم من إجمالي النقاط، بما يضمن توافق النتائج مع المشاركة المستمرة على المنصة. وتشمل الركائز الرئيسية للنظام ما يلي:

دمج التخزين والتداول: يتم احتساب أحجام المعاملات في أسواق التداول الفوري والعقود الآجلة تلقائيًا ضمن نظام نقاط متعدد المستويات.

المضاعفات الإستراتيجية: يمكن للمستخدمين تسريع تراكم النقاط من خلال تداول رموز مشاريع محددة أو رمز KCS ، مما يؤدي إلى تفعيل مضاعفات أعلى للنقاط.

مكافآت العملات الورقية والمدفوعات: يسهم استخدام KuCard أو التداول من نظير إلى نظير ( P2P ) أو KuCoin Pay في المعاملات اليومية في رفع درجة "مهام المدفوعات" التراكمية، مما يكافئ المستخدمين على الاستخدام الفعلي للعملات المشفرة في الحياة اليومية.

كما يُعزز KCS PulseDrop دور رمز KCS داخل بنية منتجات منصة KuCoin. من خلال ربط تخزين KCS بالمشاركة داخل المنصة ومكافآت المنظومة، تعمل KuCoin على تطوير KCS من مجرد أصل خاص بالمنصة إلى طبقة استخدام عملية لتعزيز تفاعل المستخدمين. يعكس هذا المنتج قناعة KuCoin بأن التكنولوجيا يجب أن تخدم الناس، وأن التفاعل مع منظومة العملات المشفرة ينبغي أن يكون بسيطًا وذا معنى. من خلال تشجيع التفاعل الأعمق مع التقنيات الناشئة وأنظمة المشاريع المختارة، تسعى KuCoin إلى تعزيز فائدة رمز KCS بشكلٍ أكبر وترسيخ دوره كعنصر أساسي في تجربة المستخدم.

نبذة عن KuCoin

تأسست KuCoin في عام 2017، وهي منصة عالمية رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 40 مليون مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. توفر المنصة خدمات مبتكرة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية للأصول الرقمية، حيث تتيح الوصول إلى أكثر من 1,000 رمز رقمي مدرج، إلى جانب التداول الفوري وتداول العقود الآجلة، وإدارة الثروات للمؤسسات، بالإضافة إلى محفظة Web3.

حصلت KuCoin على اعتراف من Forbes وHurun، كما تمتلك شهادتي SOC 2 Type II وISO 27001:2022، مما يؤكد التزامها بأعلى معايير الأمان. مع تسجيلها لدى AUSTRAC في أستراليا وحصولها على ترخيص MiCA في النمسا، تواصل KuCoin توسيع حضورها التنظيمي تحت قيادة الرئيس التنفيذي BC Wong، مع العمل على بناء منظومة موثوقة وراسخة للأصول الرقمية.

تعرف على المزيد على: www.kucoin.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2926674/20260305_100007.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg