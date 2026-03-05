KCS PulseDrop Dilansir, Awal dari Era Baru dalam Kegunaan Token Platform yang Lebih Multidimensional

PROVIDENCIALES, Turks dan Caicos Islands, 5 Maret 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, bursa kripto terkemuka di dunia yang mengutamakan kepercayaan, hari ini mengumumkan peluncuran KCS PulseDrop, sebuah mekanisme insentif baru berbasiskan keterlibatan pengguna yang dirancang untuk memperluas peran KuCoin Token (KCS) hingga melampaui fungsi konvensional di bursa kripto. Inisiatif ini menghadirkan sistem transparan yang mengubah aktivitas harian di platform—termasuk trading, staking, dan pembayaran—menjadi insentif untuk partisipasi yang terukur. Kehadiran KCS PulseDrop menandai evolusi baru dalam cara token platform menciptakan nilai tambah untuk ekosistem kripto.

Sejalan dengan perkembangan platform aset digital, utilitas token kini tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan, namun juga partisipasi pengguna. Melalui PulseDrop, KuCoin ingin menyelaraskan keterlibatan pengguna dengan insentif ekosistem jangka panjang sehingga KCS tidak lagi sekadar aset untuk disimpan, melainkan elemen aktif yang menghubungkan aktivitas perdagangan, layanan keuangan, serta penggunaan kripto di dunia nyata melalui sistem poin terpadu dan berbagai hadiah nyata.

Mekanisme Berbasiskan Nilai Tambah

KCS PulseDrop memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mengakses proyek-proyek berkualitas secara lebih awal sehingga berpeluang memperoleh keuntungan dengan proses yang mudah. Besaran hadiah ditentukan oleh proporsi poin yang dimiliki pengguna dibandingkan total poin yang terkumpul. Dengan demikian, hasil yang diperoleh sejalan dengan tingkat partisipasi yang berkelanjutan.

Integrasi Staking & Trading : Volume transaksi pada pasar Spot dan Futures secara otomatis dihitung dalam sistem poin berjenjang.

: Volume transaksi pada pasar dan secara otomatis dihitung dalam sistem poin berjenjang. Strategic Multipliers : Pengguna dapat mempercepat perolehan poin dengan memperdagangkan token proyek tertentu atau token KCS yang memicu pengali poin lebih tinggi.

: Pengguna dapat mempercepat perolehan poin dengan memperdagangkan token proyek tertentu atau token KCS yang memicu pengali poin lebih tinggi. Insentif dalam Bentuk Uang Fiat & Pembayaran: Penggunaan KuCard, P2P, atau KuCoin Pay untuk transaksi sehari-hari akan berkontribusi pada skor kumulatif "Payment Task", sehingga pengguna memperoleh insentif atas penggunaan kripto dalam aktivitas nyata.

KCS PulseDrop juga memperkuat peran KCS dalam arsitektur produk KuCoin. Dengan menghubungkan staking KCS dengan partisipasi pengguna pada platform dan berbagai insentif dalam ekosistem, KuCoin memperluas fungsi KCS dari sekadar aset platform menjadi lapisan utilitas praktis yang mendorong keterlibatan pengguna. Produk ini mencerminkan keyakinan KuCoin bahwa teknologi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta interaksi dengan ekosistem kripto harus terasa mudah dan bermakna. Mendorong pengguna agar lebih aktif berinteraksi dengan teknologi baru dan ekosistem proyek pilihan, KuCoin semakin memperkuat kegunaan serta peran KCS sebagai bagian penting dari pengalaman pengguna di platform.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Platform ini menyediakan layanan aset digital yang inovatif dan memenuhi regulasi, termasuk akses ke lebih dari 1.000 token, spot trading, dan futures trading, institutional wealth management, serta dompet Web3.

Selain pengakuan dari Forbes dan Hurun, KuCoin meraih sertifikasi SOC 2 Type II dan ISO 27001:2022, sebagai bukti dari komitmen terhadap standar keamanan tingkat tinggi. Dengan registrasi AUSTRAC di Australia dan lisensi MiCA di Austria, KuCoin terus memperluas kepatuhan regulasi di berbagai wilayah di bawah kepemimpinan CEO BC Wong, guna membangun ekosistem aset digital yang andal dan tepercaya.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com

