प्लेटफॉर्म टोकन उपयोगिता के बहुआयामी युग की ओर एक बदलाव के प्रतीक KCS PulseDrop का शुभारंभ हुआ

प्रोविडेन्सियल्स, तुर्क और कैकोस द्वीप समूह, 6 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- विश्वास पर निर्मित एक अग्रणी वैश्विक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, KuCoin ने आज एक नए सहभागिता-संचालित पुरस्कार ढांचे KCS PulseDrop की शुरुआत की घोषणा की है जिसे KuCoin Token (KCS) की भूमिका को पारंपरिक विनिमय उपयोगिता से बढ़कर विस्तारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पहल के तहत एक पारदर्शी सिस्टम शुरू किया गया है जो प्लेटफॉर्म के क्रिप्टो इकोसिस्टम में प्लेटफॉर्म टोकन द्वारा मूल्य उत्पन्न करने के तरीके में एक व्यापक विकास का संकेत देने वाली ट्रेडिंग, स्टेकिंग और भुगतान सहित दैनिक गतिविधियों को मापने योग्य भागीदारी पुरस्कारों में परिवर्तित करता है।

डिजिटल परिसंपत्ति प्लेटफ़ार्मों के परिपक्व होने के साथ-साथ, स्वामित्व की अतिरिक्त भागीदारी से भी टोकन की उपयोगिता परिभाषित होती जा रही है। PulseDrop के साथ, KuCoin का लक्ष्य उपयोगकर्ता जुड़ाव को दीर्घकालिक इकोसिस्टम प्रोत्साहनों के साथ संरेखित करना है - KCS को एक निष्क्रिय होल्डिंग परिसंपत्ति से एक सक्रिय परत में बदलना जो एक एकीकृत पॉइंट सिस्टम और वास्तविक पुरस्कारों के माध्यम से ट्रेडिंग गतिविधि, वित्तीय सेवाओं और वास्तविक दुनिया में क्रिप्टो उपयोग को जोड़ता है।

मूल्य-संचालित क्रियाविधि

उपयोगकर्ताओं को KCS PulseDrop गुणवत्तापूर्ण परियोजनाओं से जल्दी परिचित कराने के साथ-साथ कम बाधाओं वाले कमाई के अवसर भी प्रदान करता है। निरंतर भागीदारी के साथ परिणाम संरेखित करते हुए उपयोगकर्ता के कुल अंकों के हिस्से के आधार पर पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। इस सिस्टम के प्रमुख स्तंभों में निम्न शामिल हैं:

स्टेकिंग और ट्रेडिंग एकीकरण : स्पॉट और फ्यूचर्स बाजारों में लेनदेन की मात्रा की स्वचालित रूप से स्तरीय अंक सिस्टम में गणना की जाती है।

: स्पॉट और फ्यूचर्स बाजारों में लेनदेन की मात्रा की स्वचालित रूप से स्तरीय अंक सिस्टम में गणना की जाती है। रणनीतिक गुणक : उच्च पॉइंट गुणक सक्रिय करते हुए, उपयोगकर्ता विशिष्ट प्रोजेक्ट टोकनों या KCS की ट्रेडिंग करके संचयन को तेज कर सकते हैं।

: उच्च पॉइंट गुणक सक्रिय करते हुए, उपयोगकर्ता विशिष्ट प्रोजेक्ट टोकनों या KCS की ट्रेडिंग करके संचयन को तेज कर सकते हैं। फिएट & भुगतान पुरस्कार: दैनिक लेनदेनों के लिए KuCard, P2P या KuCoin Pay का उपयोग संचयी "भुगतान कार्य" स्कोर में योगदान देता है, जो उपयोगकर्ताओं को वास्तविक दुनिया में क्रिप्टो के उपयोग के लिए पुरस्कृत करता है।

KCS PulseDrop, KuCoin के उत्पाद ढांचे के भीतर KCS की भूमिका को भी मजबूत करता है। KCS स्टेकिंग को ऑन-प्लेटफॉर्म भागीदारी और इकोसिस्टम पुरस्कारों से जोड़कर, KuCoin KCS को एक प्लेटफॉर्म परिसंपत्ति के अतिरिक्त उपयोगकर्ता जुड़ाव के लिए एक व्यावहारिक उपयोगिता परत में विस्तारित कर रहा है। यह उत्पाद KuCoin के इस विश्वास को दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी को लोगों की सेवा करनी चाहिए, और क्रिप्टो इकोसिस्टम के साथ जुड़ाव सहज और सार्थक होना चाहिए। उभरती टेक्नोलॉजियों और चयनित परियोजना इकोसिस्टमों के साथ गहन अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करके, KuCoin का लक्ष्य KCS की उपयोगिता को अधिक मजबूत करना और उपयोगकर्ता अनुभव के एक मुख्य भाग के रूप में इसकी भूमिका को सुदृढ़ करना है।

KuCoin का परिचय

2017 में स्थापित, KuCoin एक अग्रणी वैश्विक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जिस पर 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 40 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता विश्वास करते हैं। यह प्लेटफॉर्म नवप्रवर्तनशील और अनुपालन योग्य डिजिटल परिसंपत्ति सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें 1,000 से अधिक सूचीबद्ध टोकन, स्पॉट और फ्यूचर्स ट्रेडिंग, संस्थागत धन प्रबंधन और एक Web3 वॉलेट तक पहुंच शामिल है।

Forbes and Hurun द्वारा मान्यता प्राप्त, KuCoin के पास SOC 2 Type II और ISO 27001:2022 प्रमाणन हैं, जो उच्च स्तरीय सुरक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में AUSTRAC पंजीकरण और ऑस्ट्रिया में MiCA लाइसेंस के साथ, CEO BC Wong के नेतृत्व में KuCoin अपने विनियमित दायरे का विस्तार, और एक विश्वसनीय तथा भरोसेमंद डिजिटल-संपत्ति इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है।

