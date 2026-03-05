Se lanza KCS PulseDrop y marca el cambio hacia una era multidimensional de utilidad de tokens de plataforma

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, KuCoin, plataforma de criptomonedas líder a nivel mundial basada en la confianza, anunció el lanzamiento de KCS PulseDrop, un nuevo marco de recompensas basado en el compromiso diseñado para ampliar el papel del token KuCoin (KCS) más allá de la utilidad de intercambio tradicional. La iniciativa presenta un sistema transparente que convierte la actividad diaria de la plataforma, incluidas operaciones, staking y pagos, en recompensas de participación medibles, lo que indica una evolución más amplia en la forma en que los tokens de la plataforma generan valor dentro de los ecosistemas de criptomonedas.

A medida que las plataformas de activos digitales se consolidan, la utilidad de los tokens se define cada vez más no solo por la propiedad, sino también por la participación. Con PulseDrop, KuCoin tiene como objetivo alinear el compromiso del usuario con los incentivos del ecosistema a largo plazo, lo que transformará KCS de un activo de tenencia pasiva a una capa activa que conecta la actividad de las operaciones, los servicios financieros y el uso de criptomonedas en el mundo real mediante un sistema de puntos unificado y recompensas tangibles.

Mecánica basada en el valor

KCS PulseDrop ofrece a los usuarios una exposición temprana a proyectos de calidad a la vez que genera oportunidades de ingresos de baja fricción. Las recompensas están determinadas por la participación de un usuario en el total de puntos, en consonancia con resultados con una participación sostenida. Los pilares clave del sistema son:

Integración de staking y operaciones : los volúmenes de transacciones en los mercados al contado y de futuros se calculan de forma automática en un sistema de puntos por niveles.

: los volúmenes de transacciones en los mercados al contado y de futuros se calculan de forma automática en un sistema de puntos por niveles. Multiplicadores estratégicos : los usuarios pueden acelerar la acumulación al operar con tokens de proyectos específicos o KCS, lo que activa multiplicadores de puntos más altos.

: los usuarios pueden acelerar la acumulación al operar con tokens de proyectos específicos o KCS, lo que activa multiplicadores de puntos más altos. Recompensas fiduciarias y de pago: la utilización de KuCard, P2P o KuCoin Pay para las transacciones diarias contribuye a una puntuación acumulativa de "Tarea de pago", que recompensa a los usuarios por la utilidad de cifrado del mundo real.

Además, KCS PulseDrop fortalece el papel de KCS dentro de la arquitectura de productos de KuCoin. Al vincular el staking de KCS con la participación en la plataforma y las recompensas del ecosistema, KuCoin amplía KCS de un activo de plataforma a una capa de utilidad práctica para la interacción de los usuarios. El producto refleja la creencia de KuCoin de que la tecnología debe servir a las personas y que el compromiso con el ecosistema de las criptomonedas debe ser intuitivo y significativo. Al fomentar una interacción más profunda con las tecnologías emergentes y los ecosistemas de proyectos seleccionados, KuCoin tiene como objetivo fortalecer aún más la utilidad de KCS y reforzar su papel como parte central de la experiencia de los usuarios.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios de activos digitales innovadores y compatibles, que brindan acceso a más de 1000 tokens listados, operaciones al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una billetera Web3.

Reconocida por Forbes y Hurun, KuCoin posee las certificaciones SOC 2 tipo II e ISO 27001:2022, lo que destaca su compromiso con la seguridad de primer nivel. Con el registro de AUSTRAC en Australia y una licencia MiCA en Austria, KuCoin continúa ampliando su presencia regulada bajo el director ejecutivo BC Wong, y construye un ecosistema de activos digitales confiable y seguro.

