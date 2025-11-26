KISTERS lança KIPTEC: o motor invisível que oferece uma vantagem aos sensores ambientais - eliminando a dependência de vários dispositivos

AACHEN, Alemanha, 26 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A KISTERS desenvolveu uma nova tecnologia interna que transforma os sensores ambientais convencionais em dispositivos totalmente integrados e conectados. A atualização elimina a necessidade de loggers (registradores) e modems separados, agiliza a instalação a campo e pode reduzir o consumo de energia em até 75%.

KISTERS Intelligence Platform for Embedded Connectivity

A KISTERS apresentou hoje a KIPTEC (KISTERS Intelligence Platform Technology for Embedded Connectivity), uma nova plataforma incorporada que transforma os sensores ambientais tradicionais em dispositivos autônomos totalmente integrados. Essa tecnologia elimina a necessidade de loggers externos, modems, fiação complexa e emparelhamento de vários dispositivos, reduzindo o tempo de instalação e o consumo de energia em até 75%.

Em vez de depender de vários componentes, a KIPTEC integra todo o processamento, o registro dinâmico, a telemetria e o gerenciamento de energia diretamente no sensor, criando uma única unidade que requer apenas energia.

KIPTEC em resumo

Conectividade instantânea à nuvem em menos de 30 segundos

Registro dinâmico integrado ao sensor

Transmissão direta de dados

3 componentes substituídos por um único dispositivo

Instalação mínima - basta ligar à eletricidade

Redução de até 75% no consumo de energia

"O mercado exigia simplicidade", declarou Anton Felder, diretor da KISTERS HydroMet. "Considerando que 93% dos profissionais de monitoramento relataram problemas relacionados a instalações em vários dispositivos, a complexidade em si tornou-se um obstáculo. A KIPTEC elimina esse obstáculo ao incorporar conectividade, registro e processamento diretamente no sensor."

Fabricados na Alemanha, os sensores habilitados para KIPTEC oferecem mais de 12 meses de armazenamento de dados integrado, transmissão baseada em eventos e proteção do armazenamento e do encaminhamento para evitar a perda de dados. Eles adaptam automaticamente o consumo de energia com base nas condições do local.

A plataforma é compatível com LTE-Cat-M1/NB-IoT, atualizações sem fio por meio de telemetria KISTERS e integra-se facilmente aos sistemas existentes via MQTT, HTTPS e SFTP. Os recursos de segurança incluem criptografia de ponta a ponta e proteção IoT certificada por TLS em conformidade com as normas europeias.

Os sensores habilitados para KIPTEC complementam o portfólio Classic da KISTERS. Eles são chamados de sensores "Edge" porque a KIPTEC lhes confere uma vantagem competitiva. Eles são ideais para implantação rápida, locais remotos e redes densas que precisam de operação autônoma," declarou Klaas Schulze Dieckhoff, diretor global de P&D da KISTERS. "Os modelos clássicos continuarão a oferecer suporte a sistemas baseados em infraestrutura com registro centralizado, proporcionando flexibilidade e opções aos usuários."

Sobre a KISTERS

A KISTERS é uma organização internacional privada especializada em dados ambientais, instrumentação e TI. Eles desenvolvem soluções baseadas em dados para enfrentar desafios globais relacionados à água, ao clima e à energia renovável.

