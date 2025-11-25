KISTERS lance KIPTEC : le moteur invisible qui optimise les capteurs environnementaux pour mettre un terme à la dépendance à de multiples appareils

AIX-LA-CHAPELLE, Allemagne, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- KISTERS a mis au point une nouvelle technologie intégrée qui transforme les capteurs environnementaux conventionnels en dispositifs connectés entièrement intégrés. La mise à niveau supprime le besoin d'enregistreurs et de modems séparés, accélère l'installation sur le terrain et peut réduire de 75 % la consommation d'énergie.

KISTERS Intelligence Platform for Embedded Connectivity

KISTERS dévoile aujourd'hui KIPTEC (KISTERS Intelligence Platform Technology for Embedded Connectivity), une nouvelle plateforme embarquée qui transforme les capteurs environnementaux traditionnels en dispositifs autonomes entièrement intégrés. Cette technologie supprime le besoin d'enregistreurs externes, de modems, de câblage complexe et d'appairage de plusieurs appareils, ce qui diminue le temps d'installation et réduit de 75 % la consommation d'énergie.

Au lieu de s'appuyer sur de multiples composants, KIPTEC intègre tous les traitements, l'enregistrement dynamique, la télémétrie et la gestion de l'énergie directement dans le capteur, , créant ainsi une unité unique qui n'a besoin que d'être alimentée.

KIPTEC en bref

Connectivité cloud instantanée en moins de 30 secondes

Enregistrement dynamique intégré au capteur

Transmission directe des données

Trois composants remplacés par un seul dispositif

Installation minimale, il suffit de fournir l'alimentation

Jusqu'à 75 % de réduction de la consommation d'énergie

« Le marché exigeait de la simplicité », déclare Anton Felder, directeur de KISTERS HydroMet. « Alors que 93 % des spécialistes de la surveillance faisaient état de problèmes liés à l'installation de multiples appareils, la complexité elle-même était devenue un obstacle. KIPTEC élimine cet obstacle en intégrant la connectivité, l'enregistrement et le traitement directement dans le capteur. »

Fabriqués en Allemagne, les capteurs KIPTEC offrent plus de 12 mois de stockage embarqué des données, une transmission basée sur les événements et une protection de type « store-and-forward » pour éviter la perte de données. Ils adaptent automatiquement la consommation d'énergie en fonction des conditions du site.

La plateforme prend en charge LTE-Cat-M1/NB-IoT, les mises à jour sans fil via la télémétrie KISTERS, et s'intègre facilement aux systèmes existants via MQTT, HTTPS et SFTP. Les fonctions de sécurité comprennent le chiffrement de bout en bout et la protection IdO certifiée TLS conforme aux normes européennes.

Les capteurs KIPTEC complètent la gamme Classic de KISTERS. « On les appelle des capteurs « Edge » parce que KIPTEC leur donne un avantage littéral. Ils sont idéaux pour un déploiement rapide, les sites distants et les réseaux denses qui nécessitent un fonctionnement autonome », déclare, Klaas Schulze Dieckhoff, responsable mondial de la recherche et du développement chez KISTERS. « Les modèles Classic continueront à prendre en charge les systèmes basés sur l'infrastructure avec enregistrement central, offrant ainsi flexibilité et choix. »

Ne ratez pas le lancement de l'HyQuant Edge durant le premier trimestre 2026- le premier radar à eau doté de la technologie KIPTEC.

À propos de KISTERS

KISTERS est une entreprise internationale privée spécialisée dans les données environnementales, l'instrumentation et les technologies de l'information. La société élabore des solutions fondées sur des données pour relever les défis mondiaux dans les domaines de l'eau, de la météorologie et des énergies renouvelables.

