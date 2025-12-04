KISTERS führt KIPTEC ein: Dieser unsichtbare Motor verschafft Umweltsensoren einen Vorteil und beendet die Abhängigkeit von mehreren Geräten.

Alternativvorschlag: KISTERS führt KIPTEC ein: Neue eingebettete Technologie für integrierte, vernetzte Umweltsensoren mit kürzerer Installationszeit und stark reduziertem Stromverbrauch.

AACHEN, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- KISTERS hat eine neue eingebettete Technologie entwickelt, die herkömmliche Umweltsensoren in vollständig integrierte, vernetzte Geräte verwandelt. Das Upgrade macht separate Logger und Modems überflüssig, beschleunigt die Installation vor Ort und kann den Stromverbrauch um bis zu 75 % senken.

KISTERS Intelligence Platform for Embedded Connectivity

KISTERS stellte heute KIPTEC (KISTERS Intelligence Platform Technology for Embedded Connectivity) vor, eine neue eingebettete Plattform, die herkömmliche Umweltsensoren in vollständig integrierte, autonome Geräte verwandelt. Die Technologie macht externe Logger, Modems, komplexe Verkabelung und die Kopplung mehrerer Geräte überflüssig, was die Installationszeit verkürzt und den Stromverbrauch um bis zu 75 % reduziert.

Anstatt sich auf mehrere Komponenten zu verlassen, integriert KIPTEC die gesamte Verarbeitung, die dynamische Protokollierung, die Telemetrie und die Energieverwaltung direkt in den Sensor, wodurch eine einzige Einheit entsteht, die lediglich Strom benötigt.

KIPTEC auf einen Blick

Sofortige Cloud-Konnektivität in weniger als 30 Sekunden

In den Sensor integrierte dynamische Protokollierung

Direkte Datenübertragung

Drei Komponenten durch ein Gerät ersetzt

Minimale Installation – einfach an die Stromversorgung anschließen

Reduzierung des Stromverbrauchs um bis zu 75 Prozent

„Der Markt verlangte Einfachheit", sagte Anton Felder, Direktor von KISTERS HydroMet. „Da 93 Prozent der Überwachungsfachleute von Problemen bei Installationen mit mehreren Geräten berichteten, wurde die Komplexität selbst zum Hindernis. KIPTEC beseitigt diese Barriere, indem Konnektivität, Protokollierung und Verarbeitung direkt in den Sensor integriert werden."

Die in Deutschland hergestellten KIPTEC-fähigen Sensoren bieten über 12 Monate Onboard-Datenspeicherung, ereignisbasierte Übertragung und Store-and-Forward-Schutz zur Vermeidung von Datenverlust. Sie passen den Stromverbrauch automatisch an die Standortbedingungen an.

Die Plattform unterstützt LTE-Cat-M1/NB-IoT, Over-the-Air-Updates über KISTERS-Telemetrie und lässt sich über MQTT, HTTPS und SFTP leicht in bestehende Systeme integrieren. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören die durchgängige Verschlüsselung und ein TLS-zertifizierter IoT-Schutz, der den europäischen Standards entspricht.

KIPTEC-fähige Sensoren ergänzen das Classic-Portfolio von KISTERS. „Sie heißen 'Edge'-Sensoren, weil KIPTEC ihnen buchstäblich einen Wettbewerbsvorteil, ein Competitive Edge, bietet. Sie sind ideal für den schnellen Einsatz, abgelegene Standorte und dichte Netzwerke, die einen autonomen Betrieb erfordern", sagte Klaas Schulze Dieckhoff, KISTERS Global Head of R&D. „Die Classic-Modelle werden weiterhin infrastrukturbasierte Systeme mit zentraler Protokollierung unterstützen und den Nutzern Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten bieten."

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn das HyQuant Edge in Q1 2026 auf den Markt kommt – das erste Wasserradar mit KIPTEC-Technologie.

Informationen zu KISTERS

KISTERS ist ein internationales Unternehmen in Privatbesitz, das sich auf Umweltdaten, Messgeräte und IT spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt datengestützte Lösungen zur Bewältigung globaler Herausforderungen in den Bereichen Wasser, Wetter und erneuerbare Energien.

Für weitere Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

[email protected]

