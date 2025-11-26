KISTERS推出KIPTEC：隱形引擎為環境感應器帶來優勢

KIPTEC不再依賴多個組件，而是將所有處理、動態記錄、遙測及電源管理直接整合至感測器，形成只需供電的單一設備。

KIPTEC一覽

30秒內即時雲端連網

感應器內置動態記錄

直接數據傳輸

一部裝置取代三個組件

安裝簡便，只需供電

耗電量減少高達75%

KISTERS HydroMet總監Anton Felder表示：「市場追求簡便， 93%的監測專業人士表示多重裝置安裝存在問題，複雜操作本身形成障礙。 KIPTEC將連網、記錄及處理直接整合到感應器，正好破解此問題。」

在德國製造的KIPTEC感應器提供超過12個月的內置數據儲存、事件驅動傳輸及儲存轉發保護，有效防止數據遺失。 感應器功能卓越，會依據現場環境自動調整耗電量。

此平台支援LTE-Cat-M1/NB-IoT，透過KISTERS遙測進行空中更新，並可透過MQTT、HTTPS和SFTP輕鬆整合現有系統。 安全功能包括端對端加密及達到歐洲標準的TLS (傳輸層安全性) 認證物聯網 (IoT) 保護。

KIPTEC驅動的感應器使KISTERS的Classic系列更臻完善。 KISTERS全球研發主管Klaas Schulze Dieckhoff指出：「這些感應器被稱為『Edge』感應器，這是有賴KIPTEC為其帶來真正優勢。 它們非常適合快速部署、遙距地點及需要自主運作的密集網絡。 Classic型號將繼續支援基礎設施型系統，並提供中央記錄，讓用戶獲享靈活安排及多元選擇。」

在 2026 年第 1 季度 HyQuant Edge 發佈時獲取通知 ─ 此乃首款搭載 KIPTEC 技術的水文雷達。

關於KISTERS

KISTERS是私人擁有的國際機構，專注於環境數據、儀器及資訊科技 (IT) 業務。 公司研發數據驅動的解決方案，以應對水資源、天氣及可再生能源方面的全球挑戰。

有關其他媒體查詢，請聯絡： [email protected]

