KISTERS、KIPTECを発表：環境センサーに優位性をもたらす見えないエンジン - マルチデバイス依存を終焉へ

アーヘン（ドイツ）, 2025年11月26日 /PRNewswire/ -- KISTERSは、従来の環境センサーを完全に統合されたコネクテッドデバイスへと変革する新たな組込み技術を開発しました。このアップグレードにより、個別のロガーやモデムが不要となり、フィールドでの設置時間が短縮され、電力使用量を最大75%削減できる可能性があります。

KISTERSは本日、従来の環境センサーを完全に統合された自律型デバイスへと変革する新たな組込みプラットフォームであるKIPTEC（KISTERS組込み接続向けインテリジェンスプラットフォーム技術）を発表しました。この技術により、外部ロガー、モデム、複雑な配線、複数デバイスのペアリングが不要となり、設置時間を短縮するとともに、電力消費を最大75%削減できます。

複数のコンポーネントに依存するのではなく、KIPTECは処理、動的ロギング、テレメトリ、電源管理のすべてをセンサー内部に直接統合し、電源さえあれば稼働する単一ユニットを実現します。

30秒以内でクラウドへ即時接続

センサー内に動的ロギング機能を内蔵

データを直接送信

3つのコンポーネントを1台のデバイスに置き換え

最小限の設置作業 - 電源をつなぐだけ

電力消費を最大75%削減可能

「市場が求めていたのはシンプルであることでした」と、KISTERS HydroMetディレクターのAnton Felder氏は述べています。「監視業務の専門家の93%がマルチデバイスによる設置トラブルを報告しているように、複雑さそのものが障壁となっていました。KIPTECは接続、ロギング、処理をセンサー内部に直接統合することで、その障壁を取り除きます。」

ドイツで製造されたKIPTEC対応センサーは、12か月以上のオンボードデータ保存、イベントベースの送信、データ損失を防ぐ保存転送保護機能を提供します。さらに、設置環境に応じて電力使用量を自動的に調整します。

このプラットフォームはLTE-Cat-M1/NB-IoTに対応し、KISTERSテレメトリによるオーバー・ジ・エアのアップデートをサポートし、MQTT、HTTPS、SFTPを介して既存システムと容易に統合できます。セキュリティ機能として、エンドツーエンド暗号化および欧州規格に準拠したTLS認証IoT保護を備えています。

また、KIPTEC対応センサーはKISTERSの従来のクラシック製品群を補完する位置づけとなります。「KIPTECが文字通りエッジを与えるため、これらは『エッジ』センサーと呼ばれています。迅速な展開、遠隔地、そして自律運用が求められる高密度ネットワークに最適です」と、KISTERSグローバルR&D統括責任者のKlaas Schulze Dieckhoff氏は述べています。「クラシックモデルは、中央ロギングを備えたインフラベースのシステムを引き続き支援し、ユーザーに柔軟性と選択肢を提供します。」

2026年第1四半期に発売予定のHyQuant Edgeのリリース情報を受け取りましょう。こちらはKIPTEC技術を搭載した初の水位レーダーに関する内容となります。

KISTERSについて

KISTERSは、環境データ、計測機器、ITを専門とする民間の国際組織です。同社は、水、気象、再生可能エネルギーといった地球規模の課題に対応するため、データ駆動型ソリューションを開発しています。

