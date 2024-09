KIWI design revela produtos Made For Meta na Meta Connect 2024

MENLO PARK, Califórnia, 26 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A KIWI Design, líder inovadora em acessórios XR de alta qualidade, adicionou com sucesso dois produtos ao programa "Made For Meta", desde 2023. Em 2024, a KIWI design foi convidada a participar do evento Meta Connect, onde apresentou três novos produtos "Made For Meta". Essas inovações vêm equipadas com atualizações significativas projetadas para aprimorar a experiência imersiva para os entusiastas do XR. Conforme seus anúncios oficiais nas redes sociais, mais produtos serão lançados no quarto trimestre.

Acessórios Quest 3S - KIWIdesign Q4 Novos produtos

Com a introdução da linha Made For Meta, o KIWI design continua a definir o padrão no mercado de acessórios XR. Cada produto é projetado com o feedback do usuário em mente, garantindo que cada detalhe contribua para uma experiência XR mais agradável e envolvente.

"Nosso objetivo é proporcionar aos amantes de XR a experiência mais imersiva", afirmou Ray, CEO da KIWI design. "Estamos entusiasmados em apresentar esses novos produtos, que personificam nosso compromisso inabalável com a qualidade e a inovação."

Desde a sua criação, o KIWI design construiu uma reputação de criar acessórios XR fáceis de usar e confiáveis que são amplamente apreciados pelos consumidores. Este anúncio apresenta atualizações para seus principais produtos, prometendo uma experiência mais confortável e agradável para os usuários.

À medida que o KIWI design avança, a empresa continua dedicada à sua missão: "Pioneirismo em conforto e imersão em cada momento XR." A revelação desses novos produtos na Meta Connect representa um passo significativo em direção a esse objetivo, e a empresa está animada para continuar inovando para a comunidade XR.

Para mais informações sobre o KIWI design, visite o site oficial e siga o KIWI design no Facebook, Instagram, X, YouTube e TikTok.

