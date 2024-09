キーウィ・デザイン、メタ・コネクト2024でMade For Meta製品を発表

カリフォルニア州メンローパーク、2024年9月26日 /PRNewswire/ -- 高品質XRアクセサリの大手イノベーターであるKIWI Design(キーウィ・デザイン)は、2023年以降、「Made For Meta」プログラムに2つの製品を追加しました。2024年、キーウィ・デザインはMeta Connect(メタ・コネクト)イベントに招待され、3つの新しい「Made For Meta」製品を発表しました。これらのイノベーションには、XR愛好家の没入感を高めるための大幅なアップグレードが施されています。公式ソーシャル・メディアの発表によると、第4四半期にはさらに多くの製品がリリースされる予定です。

Made For Metaラインの導入により、キーウィ・デザインはXRアクセサリ市場の標準を確立し続けています。各製品はユーザからのフィードバックを念頭に置いて設計され、細部に至るまで、より楽しく魅力的なXR体験に貢献します。

Quest 3S Accessories - KIWIdesign Q4 New Products

「私たちの目標は、没入感のある体験をXR愛好家に提供することです」と語るのは、キーウィ・デザインのCEO、Ray氏。「品質とイノベーションに対する当社の揺るぎない姿勢を体現したこれらの新製品を紹介でき、大変うれしく思います。」

キーウィ・デザインは創業以来、消費者に広く評価される、ユーザフレンドリーで信頼性の高いXRアクセサリを製造する企業として高い評価を得てきました。今回の発表には、ユーザにより快適で楽しい体験を約束する、主力製品のアップグレードが含まれています。

キーウィ・デザインは前進を続けながら、同社の使命である「Pioneering Comfort and Immersion in Every XR Moment(あらゆるXRの瞬間に快適さと没入感を先駆的に実現)」に専心し続けています。メタ・コネクトで新製品を発表することは、この目標に向けた重要な一歩であり、XRコミュニティのためにイノベーションを勧めていけることを同社は楽しみにしています。

キーウィ・デザインに関する詳しい情報は、公式ウェブサイトをご覧いただくか、FacebookやYouTube、TikTokでキーウィ・デザインをフォローしてください。

