KIWI design stellt auf der Meta Connect 2024 Made For Meta Produkte vor

MENLO PARK, Kalifornien, 26. September 2024 /PRNewswire/ -- KIWI design, ein führender Innovator für hochwertiges XR-Zubehör, hat seit 2023 erfolgreich zwei Produkte in das „Made For Meta"-Programm aufgenommen. Im Jahr 2024 wurde KIWI design zur Teilnahme an der Veranstaltung Meta Connect eingeladen, auf der sie drei neue „Made For Meta"-Produkte vorstellten. Diese Innovationen sind mit bedeutenden Upgrades ausgestattet, die das Erlebnis für XR-Enthusiasten verbessern sollen. Laut ihren offiziellen Social-Media-Ankündigungen werden im vierten Quartal weitere Produkte auf den Markt kommen.

Quest 3S Accessories - KIWIdesign Q4 New Products

Mit der Einführung der Made For Meta-Linie setzt KIWI design weiterhin den Standard auf dem XR-Zubehörmarkt. Bei der Entwicklung jedes Produkts wurde das Feedback der Benutzer berücksichtigt, um sicherzustellen, dass jedes Detail zu einem angenehmen und ansprechenden XR-Erlebnis beiträgt.

„Unser Ziel ist es, XR-Liebhabern das beste Erlebnis zu bieten", so Ray, CEO von KIWI design. „Wir freuen uns sehr, diese neuen Produkte einzuführen, die unser unermüdliches Engagement für Qualität und Innovation verkörpern."

Seit seiner Gründung hat sich KIWI design den Ruf erworben, benutzerfreundliches und zuverlässiges XR-Zubehör zu entwickeln, das von den Verbrauchern sehr geschätzt wird. Diese Ankündigung beinhaltet Upgrades für ihre Flaggschiffprodukte und verspricht ein komfortableres und angenehmeres Erlebnis für die Nutzer.

Während sich KIWI design weiterentwickelt, bleibt das Unternehmen seiner Mission „Pioneering Comfort and Immersion in Every XR Moment" treu. Die Vorstellung dieser neuen Produkte auf der Meta Connect ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel, und das Unternehmen freut sich darauf, weiterhin Innovationen für die XR-Community zu entwickeln.

Für weitere Informationen über KIWI design besuchen Sie bitte die offizielle Website und folgen Sie KIWI design auf Facebook, Instagram, X, YouTube und TikTok.

