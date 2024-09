키위 디자인, 메타 커넥트 2024서 '메이드 포 메타' 신제품 공개

멘로 파크, 캘리포니아주 2024년 9월 26일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 고품질 확장현실(XR) 액세서리 분야를 선도하는 혁신 기업인 키위 디자인[http://www.kiwidesign.com/ ]이 메타 커넥트(Meta Connect) 행사에 초청받아 새로운 '메이드 포 메타' 제품 3종을 선보였다. 2023년부터 '메이드 포 메타(Made for Meta)' 프로그램에 두 가지 제품을 추가하는 데 성공한 키위 디자인이 이번에 새로 공개한 혁신 제품에는 XR 애호가들의 몰입형 경험을 향상시키기 위해 설계된 중요한 업그레이드 기능이 탑재됐다. 키위 디자인은 또 공식 소셜 미디어 발표를 통해 4분기에 더 많은 제품[https://www.kiwidesign.com/pages/6th-anniversary ]을 추가로 출시할 예정임을 밝혔다.

키위 디자인은 '메이드 포 메타' 라인 출시로 계속해서 XR 액세서리 시장의 표준을 세우고 있다. 각 제품을 사용자 피드백을 반영해 디자인함으로써 모든 디테일이 더욱 즐겁고도 몰입감 넘치는 XR 경험을 하는 데 확실히 기여할 수 있게 했다.

Quest 3S Accessories - KIWIdesign Q4 New Products

레이 키위 디자인 CEO는 "XR 애호가들에게 가장 몰입감을 느낄 수 있는 경험을 선사하는 게 우리의 목표"라면서 "품질과 혁신에 대한 우리의 확고한 의지를 담은 신제품을 소개하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.

키위 디자인은 설립 이래 소비자들에게 널리 인정받는 사용자 친화적이고 신뢰할 수 있는 XR 액세서리를 제작하는 회사로 명성을 쌓아왔다. 이번 발표를 통해서도 주력 제품의 업그레이드로 사용자에게 더욱 편안하고 즐거운 경험을 선사할 것임을 약속했다.

키위 디자인은 앞으로 더욱 발전해 나아가는 동안 '모든 XR 순간에 편안함과 몰입감을 선사한다(Pioneering Comfort and Immersion in Every XR Moment)'는 회사의 사명에 전념할 계획이다. 이번 메타 커넥트에서 한 신제품 공개는 이러한 목표를 향한 중요한 발걸음이다. 키위 디자인은 앞으로도 XR 커뮤니티를 위한 혁신을 지속할 수 있게 되어 기쁘게 생각한다.

키위 디자인에 대한 자세한 정보를 얻으려면 공식 웹사이트를 방문하거나 아래 페이스북, 인스타그램, 엑스, 유튜브, 틱톡에서 키위 디자인을 팔로우하면 된다.

https://www.kiwidesign.com/

https://www.facebook.com/KIWIdesignOfficial

https://www.instagram.com/kiwidesignins/

https://x.com/KIWIdesign_shop

https://www.youtube.com/channel/UCOzFWarIschBuBfNz01Oucw

https://www.tiktok.com/@kiwidesign_official

출처: KIWI design

SOURCE KIWI design