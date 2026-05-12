Knight-Hennessy Scholars anuncia coorte de 2026 de 87 novos acadêmicos, a coorte mais global até o momento

A coorte de 2026 de acadêmicos da Knight-Hennessy representa 31 países e

45 programas de pós-graduação em toda a Universidade de Stanford.

STANFORD, Califórnia, 12 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Knight-Hennessy Scholars (KHS) da Universidade de Stanford anunciou hoje sua coorte de 87 novos acadêmicos em 2026. Esta nona coorte é a mais global até o momento, representando 31 países com alunos que buscarão diplomas em 45 programas de pós-graduação em todas as sete escolas de pós-graduação em Stanford. Pela primeira vez, a coorte inclui acadêmicos com cidadania da Croácia, Portugal, Emirados Árabes Unidos e Uzbequistão.

O Knight-Hennessy Scholars é um programa de desenvolvimento de liderança multidisciplinar totalmente dotado para estudantes de pós-graduação da Universidade de Stanford. Os acadêmicos, que vêm de todo o mundo, recebem até três anos de apoio financeiro para cursar pós-graduação em qualquer uma das sete escolas de Stanford, enquanto se envolvem em experiências que os preparam para serem líderes visionários, corajosos e colaborativos, capazes de enfrentar os desafios mais difíceis do mundo.

"A cada ano, a comunidade de estudiosos da Knight-Hennessy fica mais forte, incluindo mais disciplinas, mais nacionalidades e mais perspectivas", disse John L. Hennessy, presidente emérito da Universidade de Stanford e diretor da família Shriram da Knight-Hennessy Scholars. "Como resultado, a capacidade coletiva de enfrentar os desafios mais difíceis do mundo também aumenta."

Por meio do Programa de Liderança Global King, que oferece uma ampla gama de workshops, palestras, projetos e experiências que complementam os estudos de pós-graduação dos acadêmicos, os acadêmicos da Knight-Hennessy desenvolvem seu compromisso com o bem maior enquanto se preparam para alcançar seus objetivos de liderança.

"A magia dos Knight-Hennessy Scholars acontece quando os estudiosos exploram além das restrições de suas disciplinas e desenvolvem ferramentas e abordagens que lhes permitem trabalhar em todos os campos", disse Tina Seelig, diretora executiva da Knight-Hennessy Scholars. "É inspirador observar a transformação de indivíduos talentosos em líderes verdadeiramente colaborativos."

Entre os acadêmicos de 2026, 51% possuem passaporte de fora dos EUA. A coorte deste ano inclui um número recorde de acadêmicos internacionais. Quarenta e sete por cento dos acadêmicos dos EUA se identificam como pessoas de cor e nove por cento serviram nas forças armadas dos EUA. Os acadêmicos formaram-se em 58 instituições diferentes, incluindo 23 instituições internacionais e 21 instituições representadas pela primeira vez. Vinte e um por cento são os primeiros da família a se formar na faculdade. A nona coorte eleva o número total de estudiosos da Knight-Hennessy para 682 até o momento, começando com a coorte inaugural inscrita em 2018.

A inscrição para a coorte de bolsistas Knight-Hennessy de 2027 será aberta em 1º de junho de 2026 e deve ser feita em 6 de outubro de 2026. Os futuros acadêmicos podem participar de sessões de informação para aprender sobre a comunidade, o programa de desenvolvimento de liderança e o processo de admissão. A Knight-Hennessy Scholars não tem cotas ou restrições com base em região, faculdade ou universidade, campo de estudo ou aspiração de carreira.

Anunciado em 2016 e lançado em 2018, o Knight-Hennessy Scholars é nomeado em homenagem a Phil Knight, MBA '62, filantropo e co-fundador da Nike Inc., e John Hennessy, presidente da Alphabet Inc. e presidente emérito de Stanford (2000-2016). A Knight-Hennessy Scholars é a maior bolsa de pós-graduação totalmente dotada em toda a universidade do mundo. Saiba mais em kh.stanford.edu.

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FONTE Knight-Hennessy Scholars