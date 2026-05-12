Knight-Hennessy Scholars annonce une cohorte 2026 de 87 nouveaux boursiers, la cohorte la plus mondiale à ce jour.

La cohorte 2026 des boursiers Knight-Hennessy représente 31 pays et

45 programmes d'études supérieures au sein de l'université de Stanford.

STANFORD, Calif., 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- Knight-Hennessy Scholars (KHS) à l'Université de Stanford a annoncé aujourd'hui sa cohorte 2026 de 87 nouveaux boursiers. Cette neuvième cohorte est la plus internationale à ce jour, puisqu'elle représente 31 pays, avec des étudiants qui poursuivront des études dans 45 programmes d'études supérieures dans les sept écoles supérieures de Stanford. Pour la première fois, la cohorte comprend des boursiers ayant la citoyenneté de la Croatie, du Portugal, des Émirats arabes unis et de l'Ouzbékistan.

Knight-Hennessy Scholars est un programme multidisciplinaire de développement du leadership, entièrement financé, destiné aux étudiants diplômés de l'université de Stanford. Les boursiers, qui viennent du monde entier, bénéficient d'une aide financière pouvant aller jusqu'à trois ans pour poursuivre des études supérieures dans l'une des sept écoles de Stanford, tout en participant à des expériences qui les préparent à devenir des dirigeants visionnaires, courageux et collaboratifs, capables de relever les défis les plus difficiles du monde.

« Chaque année, la communauté des boursiers Knight-Hennessy se renforce en intégrant davantage de disciplines, de nationalités et de perspectives », a déclaré John L. Hennessy, président émérite de l'université de Stanford et directeur des boursiers Knight-Hennessy de la famille Shriram. « En conséquence, la capacité collective à relever les défis les plus difficiles du monde augmente également ».

Grâce au King Global Leadership Program, qui offre un large éventail d'ateliers, de conférences, de projets et d'expériences qui complètent les études supérieures des boursiers, les boursiers Knight-Hennessy développent leur engagement pour le bien commun tout en se préparant à atteindre leurs objectifs en matière de leadership.

« La magie des bourses Knight-Hennessy opère lorsque les chercheurs explorent au-delà des contraintes de leurs disciplines et développent des outils et des approches qui leur permettent de travailler dans plusieurs domaines », a déclaré Tina Seelig, directrice exécutive de Knight-Hennessy Scholars. « C'est une source d'inspiration que d'observer la transformation d'individus accomplis en véritables leaders collaboratifs. »

Parmi les boursiers 2026, 51 % sont titulaires d'un passeport non américain. La cohorte de cette année comprend un nombre record de chercheurs internationaux. Quarante-sept pour cent des universitaires américains s'identifient à une personne de couleur et neuf pour cent ont servi dans l'armée américaine. Les boursiers ont obtenu des diplômes de premier cycle dans 58 établissements différents, dont 23 établissements internationaux et 21 établissements représentés pour la première fois. Vingt-et-un pour cent sont les premiers de leur famille à être diplômés de l'enseignement supérieur. La neuvième cohorte porte le nombre total de boursiers Knight-Hennessy à 682 à ce jour, depuis la cohorte inaugurale inscrite en 2018.

La candidature pour la cohorte 2027 des boursiers Knight-Hennessy sera ouverte le 1er juin 2026 et devra être déposée avant le 6 octobre 2026. Les futurs boursiers peuvent assister à des séances d'information sur pour en savoir plus sur la communauté, le programme de développement du leadership et le processus d'admission. Le programme Knight-Hennessy Scholars n'impose aucun quota ni aucune restriction en fonction de la région, de l'établissement d'enseignement supérieur ou de l'université, du domaine d'études ou des aspirations professionnelles.

Annoncée en 2016 et lancée en 2018, Knight-Hennessy Scholars porte le nom de Phil Knight, MBA '62, philanthrope et cofondateur de Nike Inc. et de John Hennessy, président d'Alphabet Inc. et président émérite de Stanford (2000-2016). Knight-Hennessy Scholars est la plus grande bourse universitaire entièrement financée au monde. Pour en savoir plus, consultez le site kh.stanford.edu.

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