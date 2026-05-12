나이트-헤네시 장학생 프로그램, 2026년 장학생 87명 발표..국적 다양성 역대 최고

31개국 출신 2026년 나이트-헤네시 장학생 선발, 스탠퍼드대학교 대학원 45개 과정에 진학 예정.

스탠퍼드, 캘리포니아, 2026년 5월 13일 /PRNewswire/ -- 스탠퍼드대학교 나이트-헤네시 장학생 프로그램(Knight-Hennessy Scholars, KHS)이 12일 2026년도 신규 장학생 87명을 발표했다. 이번 장학생단 9기로 31개국 출신 학생이 선발돼 국적이 역대 가장 다양하다. 선발된 학생들은 스탠퍼드대학교 산하 7개 대학원 45개 과정에 진학할 예정이다. 특히 이번에는 처음으로 크로아티아, 포르투갈, 아랍에미리트, 우즈베키스탄 국적의 장학생이 선발됐다.

나이트-헤네시 장학생 프로그램은 기금에서 나오는 수익으로 스탠퍼드대학교 대학원생에게 수여되는 다학제 리더십 개발 프로그램이다. 전 세계에서 선발된 장학생들은 최대 3년간 재정 지원을 받으며 스탠퍼드 7개 대학원 중 한 곳에서 학업을 이어간다. 동시에 세계가 직면한 여러 난제들을 해결할 수 있는 비전과 용기, 협업 역량을 갖춘 리더로 성장할 수 있도록 다양한 프로그램에 참여하게 된다.

존 L. 헤네시(John L. Hennessy) 스탠퍼드대학교 명예총장 겸 나이트-헤네시 장학생 프로그램 슈리람 패밀리 디렉터는 "매년 나이트-헤네시 장학생 공동체는 학문 분야와 국적, 관점을 갈수록 다양하게 포용하면서 더욱 강해지고 있다"며 "그 결과 세계에서 특히 까다로운 문제에 대응할 수 있는 집단적 역량 또한 커지고 있다"고 말했다.

나이트-헤네시 장학생들은 장학생들의 대학원 학업을 보완하기 위해 다양한 워크숍, 강연, 프로젝트 및 체험 프로그램을 제공하는 킹 글로벌 리더십 프로그램(King Global Leadership Program)을 통해 공공선에 대한 헌신을 강화하고 리더십 목표를 달성할 수 있도록 역량을 개발한다.

티나 실리그(Tina Seelig) 나이트-헤네시 장학생 프로그램 총괄 디렉터는 "나이트-헤네시 장학생 프로그램의 진정한 힘은 장학생들이 자신의 전공 분야의 경계를 넘어 다양한 분야와 협력할 수 있는 도구와 접근 방식을 개발할 때 발휘된다"며 "뛰어난 개인들이 진정한 협업형 리더로 변화하는 모습을 지켜보는 일은 매우 고무적"이라고 말했다.

2026년 장학생 가운데 51%는 미국 외 국가의 여권을 보유하고 있다. 올해 기수는 국제 장학생 비율이 역대 최고 수준이다. 미국 국적 장학생 중 47%는 유색인종으로 분류되며, 9%는 미군 복무 경험이 있다. 장학생들은 총 58개 대학에서 학사 학위를 취득했으며, 이 가운데 23곳은 해외 대학이고 21곳은 이번에 처음으로 대표 학교로 포함됐다. 또한 21%는 가족 가운데 처음으로 대학을 졸업한 인물들이다. 2018년 첫 기수 선발 이후 현재까지 나이트-헤네시 장학생 수는 총 682명에 달했다.

2027년도 나이트-헤네시 장학생 프로그램 지원 접수는 2026년 6월 1일 시작되며 마감일은 2026년 10월 6일이다. 지원 희망자는 설명회에 참석해 공동체 문화, 리더십 개발 프로그램 및 입학 절차에 대해 알아볼 수 있다. 나이트-헤네시 장학생 프로그램은 지역, 대학, 전공 분야 또는 진로 목표에 따른 할당제나 제한을 두지 않는다.

나이트-헤네시 장학생 프로그램은 2016년 발표돼 2018년 공식 출범했다. 프로그램 명칭은 자선가이자 나이키(Nike Inc.) 공동창립자인 필 나이트(Phil Knight)와 알파벳(Alphabet Inc.) 회장 겸 스탠퍼드대학교 명예총장(2000~2016) 존 헤네시의 이름에서 따온 것이다. 나이트-헤네시 장학생 프로그램은 대학 전체 대상 전액 기금 기반 대학원 장학 프로그램 중에서 세계 최대 규모다다. 자세한 내용은 kh.stanford.edu에서 확인할 수 있다.

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SOURCE Knight-Hennessy Scholars