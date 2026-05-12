Knight-Hennessy Scholars anuncia la cohorte 2026 de 87 nuevos estudiantes, la cohorte más global hasta la fecha

La cohorte 2026 de académicos de Knight-Hennessy representa a 31 países y

45 programas de posgrado en la Universidad de Stanford.

STANFORD, California, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Knight-Hennessy Scholars (KHS) de la Universidad de Stanford anunció hoy su cohorte 2026 de 87 nuevos académicos. Esta novena cohorte es la más global hasta la fecha, representando a 31 países con estudiantes que obtendrán títulos en 45 programas de posgrado en las siete escuelas de posgrado de Stanford. Por primera vez, la cohorte incluye académicos con ciudadanía de Croacia, Portugal, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán.

Knight-Hennessy Scholars es un programa de desarrollo de liderazgo multidisciplinario totalmente dotado para estudiantes de posgrado en la Universidad de Stanford. Los académicos, que provienen de todo el mundo, reciben hasta tres años de apoyo financiero para realizar estudios de posgrado en cualquiera de las siete escuelas de Stanford mientras participan en experiencias que los preparan para ser líderes visionarios, valientes y colaborativos capaces de enfrentar los desafíos más difíciles del mundo.

"Cada año, la comunidad de académicos Knight-Hennessy se fortalece al incluir más disciplinas, más nacionalidades y más perspectivas", dijo John L. Hennessy, presidente emérito de la Universidad de Stanford y director de la familia Shriram de Knight-Hennessy Scholars. "Como resultado, también aumenta la capacidad colectiva para enfrentar los desafíos más difíciles del mundo".

A través del Programa de Liderazgo Global King, que ofrece una amplia gama de talleres, conferencias, proyectos y experiencias que complementan los estudios de posgrado de los estudiantes, los estudiantes de Knight-Hennessy desarrollan su compromiso con el bien común a medida que se preparan para alcanzar sus objetivos de liderazgo.

"La magia de Knight-Hennessy Scholars ocurre cuando los estudiantes exploran más allá de las limitaciones de sus disciplinas y desarrollan herramientas y enfoques que les permiten trabajar en todos los campos", dijo Tina Seelig, directora ejecutiva de Knight-Hennessy Scholars. "Es inspirador ver la transformación de personas exitosas a líderes verdaderamente colaborativos".

Entre los 2026 académicos, el 51 por ciento tiene un pasaporte no estadounidense. La cohorte de este año incluye un número récord de estudiantes internacionales. El cuarenta y siete por ciento de los estudiantes estadounidenses se identifican como personas de color, y el nueve por ciento ha servido en el ejército de los EE. UU. Los académicos obtuvieron títulos universitarios en 58 instituciones diferentes, incluidas 23 instituciones internacionales y 21 instituciones representadas por primera vez. El veintiuno por ciento son los primeros en su familia en graduarse de la universidad. La novena cohorte eleva el número total de estudiantes de Knight-Hennessy a 682 hasta la fecha, comenzando con la cohorte inaugural inscrita en 2018.

La solicitud para la cohorte de 2027 de Knight-Hennessy Scholars se abrirá el 1 de junio de 2026 y vencerá el 6 de octubre de 2026. Los futuros estudiantes pueden asistir a sesiones informativas para aprender sobre la comunidad, el programa de desarrollo de liderazgo y el proceso de admisión. Knight-Hennessy Scholars no tiene cuotas ni restricciones basadas en la región, colegio o universidad, campo de estudio o aspiración profesional.

Knight-Hennessy Scholars, anunciado en 2016 y lanzado en 2018, lleva el nombre de Phil Knight, MBA '62, filántropo y cofundador de Nike Inc., y John Hennessy, presidente de Alphabet Inc. y presidente emérito de Stanford (2000-2016). Knight-Hennessy Scholars es la beca de posgrado más grande, universitaria y totalmente dotada del mundo. Obtenga más información en kh.stanford.edu.

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FUENTE Knight-Hennessy Scholars