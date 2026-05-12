-El programa de becas Knight-Hennessy anuncia la promoción de 2026, compuesta por 87 nuevos becarios, la más global hasta la fecha

La promoción de 2026 de becarios Knight-Hennessy representa a 31 países y 45 programas de posgrado de la Universidad de Stanford

STANFORD, California, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El programa Knight-Hennessy Scholars (KHS) de la Universidad de Stanford anunció hoy la selección de su promoción de 2026, compuesta por 87 nuevos becarios. Esta novena promoción es la más internacional hasta la fecha, con estudiantes provenientes de 31 países que cursarán estudios de posgrado en 45 programas diferentes en las siete facultades de Stanford. Por primera vez, la promoción incluye becarios con ciudadanía croata, portuguesa, emiratí y uzbeka.

El programa Knight-Hennessy Scholars es un programa multidisciplinario de desarrollo de liderazgo, con financiación completa, dirigido a estudiantes de posgrado de la Universidad de Stanford. Los becarios, procedentes de todo el mundo, reciben hasta tres años de apoyo financiero para cursar estudios de posgrado en cualquiera de las siete facultades de Stanford, participando en experiencias que los preparan para ser líderes visionarios, valientes y colaborativos, capaces de afrontar los retos más difíciles del mundo.

«Cada año, la comunidad académica Knight-Hennessy se fortalece al incorporar más disciplinas, más nacionalidades y más perspectivas», declaró John L. Hennessy, presidente emérito de la Universidad de Stanford y director del programa Knight-Hennessy Scholars de la familia Shriram. «Como resultado, también aumenta la capacidad colectiva para afrontar los desafíos más difíciles del mundo».

A través del programa de liderazgo Global King, que ofrece una amplia gama de talleres, conferencias, proyectos y experiencias que complementan los estudios de posgrado de los becarios, los becarios Knight-Hennessy desarrollan su compromiso con el bien común mientras se preparan para alcanzar sus objetivos de liderazgo.

«La magia del programa Knight-Hennessy Scholars reside en que los académicos exploran más allá de los límites de sus disciplinas y desarrollan herramientas y enfoques que les permiten trabajar en diversos campos», afirmó Tina Seelig, directora ejecutiva de Knight-Hennessy Scholars. «Es inspirador presenciar la transformación de individuos brillantes a líderes verdaderamente colaborativos».

Entre los becarios de 2026, el 51 por ciento posee un pasaporte no estadounidense. La cohorte de este año incluye un número récord de becarios internacionales. El 47 por ciento de los becarios estadounidenses se identifica como persona de color, y el 9 por ciento ha servido en las fuerzas armadas de Estados Unidos. Los becarios obtuvieron títulos de pregrado en 58 instituciones diferentes, incluidas 23 instituciones internacionales y 21 instituciones representadas por primera vez. El 21 por ciento son los primeros en su familia en graduarse de la universidad. La novena cohorte eleva el número total de becarios Knight-Hennessy a 682 hasta la fecha, comenzando con la cohorte inaugural inscrita en 2018.

El plazo de solicitud para la promoción 2027 del programa de becas Knight-Hennessy se abrirá el 1 de junio de 2026 y finalizará el 6 de octubre de 2026. Los aspirantes pueden asistir a sesiones informativas para conocer la comunidad, el programa de desarrollo de liderazgo y el proceso de admisión. El programa de becas Knight-Hennessy no tiene cupos ni restricciones por región, universidad, campo de estudio o aspiración profesional.

Anunciada en 2016 y lanzada en 2018, la beca Knight-Hennessy Scholars lleva el nombre de Phil Knight, MBA '62, filántropo y cofundador de Nike Inc., y John Hennessy, presidente de Alphabet Inc. y presidente emérito de Stanford (2000-2016). Knight-Hennessy Scholars es la beca de posgrado universitaria más grande del mundo, con financiación completa. Para más información, visite kh.stanford.edu.

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