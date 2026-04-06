KuCoin apresenta PROOF, uma competição de trading focada em verificabilidade e jogo justo

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 6 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma das principais plataformas globais de criptomoedas construída sobre confiança, anunciou hoje o lançamento do KuCoin PROOF, uma das maiores competições de trading da KuCoin até hoje, estruturada em torno da mensagem central "Trade. Compita. Prove." Em um momento em que os usuários estão dando maior ênfase à justiça nas atividades de trading, o KuCoin PROOF foi projetado para apresentar uma estrutura de competição mais organizada, verificável e responsável, onde as regras de participação, a medição de desempenho e a distribuição de recompensas são claras e consistentes. Lançando com um prêmio de até 500 mil, o KuCoin PROOF combina competições de spot (à vista) e futuros, modos de batalha individuais e em equipe, e uma estrutura de campanha mais organizada, projetada para apoiar uma participação mais ampla entre usuários da KuCoin, traders de criptomoedas, comunidades e participantes do ecossistema. Fases adicionais da campanha e competições temáticas devem ser lançadas nos próximos meses, expandindo ainda mais a experiência do PROOF em diferentes formatos e públicos.

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O KuCoin PROOF reflete a visão mais ampla da KuCoin de que as competições de trading devem evoluir além do tamanho das recompensas e dos incentivos de curto prazo, passando a focar em como as competições são estruturadas, medidas e confiáveis para os usuários. A iniciativa tem como objetivo tornar a participação mais idônea e envolvente ao longo do tempo, oferecendo aos usuários uma experiência de campanha que eles possam compreender melhor e confiar. A primeira fase do PROOF inclui competições de spot e futuros, bem como formatos de participação individual e em equipe. Com o tempo, espera-se que a campanha se expanda por meio de novos temas, formatos competitivos adicionais e futuras colaborações no ecossistema, criando uma base escalável para um engajamento de longo prazo em produtos, regiões e comunidades.

No centro do PROOF está a ideia de verificabilidade. A KuCoin acredita que as competições de trading devem ser não apenas competitivas e recompensadoras, mas também claras e responsáveis. A campanha está, portanto, estruturada em torno de regras visíveis de participação, uma metodologia clara de classificação, garantias contra fraudes, lógica de distribuição de recompensas e um mecanismo de apelação projetado para fortalecer a imparcialidade em todo o ciclo da competição. Dessa forma, o PROOF foi projetado para apoiar uma maior confiança dos usuários em como os resultados são medidos, como as recompensas são alocadas e como a participação é protegida. Essa abordagem reflete o compromisso mais amplo da KuCoin em construir um ambiente de trading mais responsável, onde a participação dos usuários não seja apenas incentivada, mas também verificável e protegida.

Acesse a página de destino doKuCoin PROOF para explorar a campanha, ver detalhes de participação e entrar na competição.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em cripto, construída sobre confiança e segurança, atendendo mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de trading fluida. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém o compromisso de construir uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade e focada no usuário para o futuro das finanças, respaldada pelas certificações SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, construímos uma sólida base global de conformidade, marcada por conquistas importantes como o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCA na Europa e avanços regulatórios em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com

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FONTE KuCoin