KuCoin Luncurkan PROOF, Kompetisi Trading yang Mengedepankan Verifikasi dan Sportivitas

KuCoin PROOF mencerminkan pandangan KuCoin bahwa kompetisi trading harus berkembang melampaui sekadar besaran hadiah dan insentif jangka pendek. Sebaliknya, fokus kini mengarah pada bagaimana kompetisi dirancang, diukur, dan dipercaya oleh pengguna. Inisiatif ini meningkatkan kredibilitas peserta sekaligus menjaga keterlibatan pengguna dalam jangka panjang melalui program yang lebih mudah dipahami dan dipercaya. Tahap awal PROOF mencakup kompetisi spot dan futures, serta format partisipasi individu dan tim. Ke depan, program ini akan diperluas dengan tema baru, format kompetisi tambahan, serta kolaborasi ekosistem sehingga membangun fondasi yang skalabel untuk keterlibatan pengguna dalam jangka panjang di berbagai produk, wilayah, dan komunitas.

Unsur utama dari PROOF terletak pada kemudahan untuk memverifikasi kompetisi. KuCoin menilai, kompetisi trading bukan hanya kompetitif dan menarik, namun juga harus transparan dan akuntabel. Untuk itu, program pun dirancang dengan aturan partisipasi yang terbuka, metodologi leaderboard yang jelas, sistem pencegahan kecurangan, logika distribusi hadiah, serta mekanisme banding untuk memastikan prinsip kesetaraan sepanjang siklus kompetisi. Pendekatan ini meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap proses pengukuran hasil, pembagian hadiah, serta perlindungan partisipasi. Inisiatif ini juga mencerminkan komitmen KuCoin dalam membangun lingkungan trading yang lebih akuntabel, tidak hanya mendorong partisipasi pengguna, melainkan juga mudah diverifikasi dan terproteksi.

Informasi lebih lanjut tentang program, detail partisipasi, dan registrasi tersedia di laman KuCoin PROOF.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com.

SOURCE KuCoin