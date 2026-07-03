KuMining amplia o acesso à mineração em nuvem com o ZEC, levando sua infraestrutura de mineração de nível institucional a mais usuários

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 3 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A KuMining, plataforma de mineração em nuvem desenvolvida pela KuCoin, corretora global de criptomoedas, anunciou hoje o lançamento do ZEC Cloud Mining, ampliando seu portfólio de produtos de Prova de Trabalho (Proof-of-Work) e, ao mesmo tempo, tornando a infraestrutura de mineração de nível institucional mais acessível aos usuários não institucionais. Ao eliminar a necessidade de adquirir hardware e de gerenciar operações, a nova oferta reduz as barreiras à participação na mineração do Zcash por meio de uma experiência simplificada de mineração em nuvem. O produto já está disponível na plataforma, e as inscrições estão abertas para usuários elegíveis.

O ZEC é o recurso nativo do Zcash, uma blockchain do tipo Prova de Trabalho lançada em 2016 com uma oferta máxima fixa de 21 milhões de moedas. Como a mineração do ZEC geralmente requer hardware especializado, instalações de mineração, recursos de energia e operações técnicas, o serviço de mineração em nuvem KuMining ZEC foi projetado para oferecer aos usuários acesso baseado em nuvem ao hashrate do ZEC de maneira mais simplificada.

Com base em seu valor fundamental de "Mineração Simples, Ganhos Inteligentes", a KuMining tem como objetivo tornar a mineração em larga escala mais transparente, econômica e fácil de usar. Com o ZEC Cloud Mining, os usuários podem acessar o hashrate do ZEC diretamente por meio do ecossistema da KuCoin, sem se preocupar com a aquisição de hardware, a instalação de equipamentos, a conexão ao pool ou a manutenção técnica. Isso ajuda a reduzir a necessidade de possuir ASICs e transforma a mineração do ZEC em uma forma mais acessível de acumulação para uma base de usuários maior.

"Historicamente, a mineração tem sido limitada pelo acesso a hardware especializado, infraestrutura e conhecimento operacional", afirmou Jolie Du, diretora de operações da KuMining. "Queremos que mais usuários tenham acesso à infraestrutura profissional de mineração, para que a participação não seja mais determinada por quem possui mais equipamentos, mas por quem deseja fazer parte do ecossistema de Prova de Trabalho. O lançamento do serviço ZEC Cloud Mining é mais um passo para eliminar as barreiras e oferecer aos usuários mais formas de participar da mineração de ativos digitais por meio de uma experiência mais simples e acessível."

Uma característica fundamental do produto é o modelo "mine first, pay electricity later" (mineie antes, pague a conta de luz depois), que ajuda a reduzir a pressão dos custos iniciais e cria uma forma mais flexível de participação. Em vez de comprar ZEC a um preço único de mercado, os usuários podem acumular a produção de mineração gradualmente ao longo do período do contrato, sujeito às condições da rede e às regras do produto.

O lançamento faz parte do empenho da KuMining em construir uma infraestrutura de mineração acessível para a comunidade de criptoativos. Ao simplificar o acesso ao hashrate e reduzir a dependência da aquisição de hardware especializado, a KuMining pretende incentivar a participação na mineração por parte dos usuários reais e promover um ecossistema de Prova de Trabalho mais inclusivo.

Sobre a KuMining

A KuMining é uma plataforma líder de mineração em nuvem desenvolvida pela KuCoin, uma das principais corretoras de criptomoedas do mundo. Empenhada em democratizar a mineração, a KuMining oferece serviços de hashrate seguros e eficientes para usuários do mundo inteiro, apoiados por uma infraestrutura de ponta e uma integração perfeita com o ecossistema da KuCoin.

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FONTE KuCoin