A KuCoin agora é a parceira oficial da UAE Team Emirates - XRG e participa pela primeira vez do Tour de France

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 7 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma corretora global líder no setor de criptomoedas, anunciou hoje sua parceria oficial com a UAE Team Emirates – XRG, uma das principais equipes profissionais de ciclismo do mundo. Essa parceria histórica fará sua primeira aparição pública no Tour de France de 2026, com a marca da KuCoin em destaque em todos os ônibus das equipes, veículos de apoio e carros da frota durante toda a famosa corrida de três semanas.

KuCoin

Nos termos deste acordo exclusivo, a KuCoin atuará como parceira exclusiva da equipe nas categorias de corretoras de criptomoedas, plataformas de negociação em blockchain e serviços de carteiras de criptomoedas. A parceria reúne duas organizações de alto desempenho, movidas por um compromisso comum com a inovação, a precisão e a excelência a longo prazo.

O Tour de France é o auge do ciclismo, onde as vitórias são conquistadas por meio da sinergia coletiva — ciclistas, treinadores, mecânicos e equipe de apoio trabalhando em perfeita harmonia. Do mesmo modo, esses princípios de disciplina, confiança e coordenação estratégica são os pilares da missão da KuCoin de construir uma infraestrutura global de ativos digitais robusta e confiável.

"Estamos realmente orgulhosos em fazer parceria com a UAE Team Emirates – XRG e estrear essa colaboração no maior palco do ciclismo", disse BC Wong, CEO da KuCoin. "Conquistas de nível mundial nunca são solitárias; elas exigem uma equipe dedicada que trabalhe em conjunto para alcançar um objetivo comum. São justamente esses valores que levaram a KuCoin a crescer, e estamos ansiosos para apoiar a equipe em sua busca pela vitória no Tour de France."

A UAE Team Emirates – XRG, que conta com superestrelas do ciclismo, incluindo o multicampeão do Tour de France Tadej Pogačar, consagrou-se como uma força dominante no ciclismo mundial graças a uma preparação incansável e a uma execução consistente.

Essa parceria é uma expansão importante do portfólio global de patrocínios esportivos da KuCoin, reforçando a imagem da marca em grande escala internacional. Outras iniciativas de colaboração envolvendo a UAE Team Emirates – XRG e Tadej Pogačar serão divulgadas ainda nesta temporada.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em criptomoedas, confiável para mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Reconhecida por sua abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e sólidos mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de negociação eficiente e intuitiva. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e mantém o compromisso de construir uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade e focada no usuário para o futuro das finanças, respaldada pelas certificações SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, construímos uma sólida base global de conformidade regulatória, marcada por avanços importantes, como o registro junto à AUSTRAC, na Austrália, a licença MiCA, na Europa, e progressos regulatórios em outros mercados.

Sobre a UAE Team Emirates – XRG

A UAE Team Emirates – XRG é uma das principais equipes de ciclismo do UCI WorldTour do mundo, competindo no mais alto nível do ciclismo profissional internacional. A equipe já conquistou muitas vitórias em eventos Grand Tours e Monument Classics e conta com alguns dos ciclistas mais vitoriosos do esporte, incluindo o campeão do Tour de France, Tadej Pogačar.

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FONTE KuCoin