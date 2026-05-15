KuCoin công bố Báo cáo thường niên dự án Trust Project trị giá 2 tỷ USD, đánh dấu các cột mốc quan trọng về bảo mật, tuân thủ, minh bạch và bảo vệ người dùng

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 15 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, nền tảng tiền mã hoá toàn cầu hàng đầu được xây dựng dựa trên sự tin cậy, hôm nay đã công bố Báo cáo thường niên dự án Trust Project trị giá 2 tỷ USD, đánh dấu tròn một năm kể từ khi sáng kiến này được ra mắt vào tháng 4 năm 2025, đồng thời nêu bật cách công ty tiếp tục củng cố khung xây dựng niềm tin dài hạn trên các lĩnh vực bảo mật, tuân thủ, minh bạch, bảo vệ người dùng và khả năng duy trì vận hành ổn định trên toàn cầu. Báo cáo cho thấy Trust Project là một nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm tăng cường hạ tầng, cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình cần thiết cho giai đoạn tiếp theo của quá trình phổ cập tiền mã hoá, đồng thời ứng dụng các công nghệ tiên tiến bao gồm AI, để nâng cao năng lực giám sát rủi ro, hiệu quả vận hành và khả năng chống chịu của nền tảng. Dự án được triển khai nhằm thúc đẩy đổi mới có trách nhiệm, tăng cường bảo vệ người dùng và góp phần nâng cao tiêu chuẩn tin cậy trong toàn bộ hệ sinh thái tiền mã hoá nói chung, phản ánh quan điểm của KuCoin rằng giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của ngành cần được hỗ trợ bởi những nền móng mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và có thể kiểm chứng dễ dàng hơn.

Trong năm qua, Trust Project đã hiện thực hóa cam kết đó bằng những tiến triển có thể đo lường được trên năm trụ cột cốt lõi: Hạ tầng Bảo mật, Tuân thủ & Quản trị, Minh bạch có thể Kiểm chứng, Bảo vệ Người dùng và Hạ tầng Toàn cầu & Vận hành Ổn định. Các trụ cột này cùng tạo thành một khung tin cậy tích hợp, kết nối quản trị và bảo mật nền tảng với tính minh bạch, bảo vệ người dùng và năng lực vận hành ổn định trong dài hạn.

Trong số các cột mốc nổi bật được nêu trong báo cáo, KuCoin đã đạt các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701:2019 và CCSS, trở thành sàn giao dịch tiền mã hoá lớn đầu tiên sở hữu cả bốn chứng nhận hàng đầu về bảo mật và quyền riêng tư. Công ty cũng củng cố vị thế pháp lý tại các thị trường toàn cầu trọng điểm, bao gồm đăng ký Digital Currency Exchange với AUSTRAC tại Australia và giấy phép MiCAR tại Áo cho KuCoin EU. Ngoài ra, KuCoin còn tăng cường bảo vệ tài sản đạt chuẩn tổ chức thông qua Off-Exchange Settlement, mang đến cho khách hàng tổ chức quyền tiếp cận dịch vụ lưu ký đủ điều kiện và cơ chế bảo vệ nâng cao. Về minh bạch, KuCoin được CryptoQuant công nhận là Doanh nghiệp dẫn đầu về minh bạch Bằng chứng Dự trữ (PoR Transparency Leader), dựa trên hơn 42 báo cáo Bằng chứng Dự trữ (PoR) hàng tháng liên tiếp, cơ chế xác minh ở cấp độ người dùng và quy trình xác thực liên tục từ bên thứ ba. Trust Project cũng hỗ trợ những tiến bộ kỹ thuật chuyên sâu, bao gồm kiểm soát truy cập không tin cậy, bảo vệ dữ liệu tập trung vào quyền riêng tư, quản lý khóa bảo mật cấp độ cao, khả năng giám sát SLA theo thời gian thực, lập kế hoạch năng lực, các quy trình vận hành đã được kiểm chứng thực tế, hoạt động bảo mật được hỗ trợ bởi AI, giám sát và phân tích rủi ro vận hành bằng AI, cùng khả năng phát lại dữ liệu Spot v3 theo cơ chế Raft nhằm tăng cường khả năng kiểm toán và đánh giá pháp y kỹ thuật số.Những cải tiến này đã góp phần củng cố khả năng chống chịu của hạ tầng KuCoin, nâng cao hiệu quả phát hiện và phản ứng rủi ro, đồng thời tăng cường bảo vệ người dùng.

BC Wong, Giám đốc điều hành của KuCoin, chia sẻ:

"Trong giai đoạn tiếp theo của thị trường tiền mã hoá, sự tin cậy sẽ là yếu tố phân biệt giữa những nền tảng có thể mở rộng quy mô với những nền tảng chỉ đơn thuần tồn tại. Dự án Trust Project trị giá 2 tỷ USD phản ánh niềm tin của chúng tôi rằng bảo mật, tuân thủ và minh bạch phải đóng vai trò là hạ tầng cốt lõi, chứ không thể chỉ là những yếu tố bổ sung về sau. Chúng tôi đang tận dụng các công nghệ như AI để thúc đẩy các cải tiến mang tính hệ thống trong quản trị rủi ro, khả năng chống chịu và tính minh bạch. Nhưng một mình công nghệ thôi chưa thể xây dựng được sự tin cậy — điều đó cần được duy trì bằng các tiêu chuẩn rõ ràng, trách nhiệm giải trình mạnh mẽ và đổi mới có trách nhiệm".

Báo cáo thường niên dự án Trust Project trị giá 2 tỷ USD phản ánh cam kết không ngừng của KuCoin trong việc xây dựng một nền tảng an toàn hơn, minh bạch hơn và có khả năng chống chịu cao hơn dành cho người dùng, tổ chức và đối tác trên toàn thế giới, đồng thời góp phần thiết lập tiêu chuẩn tin cậy vững chắc hơn cho toàn ngành.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng trên sự tin cậy và bảo mật, phục vụ hơn 40 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết đến với độ tin cậy cao và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản dồi dào và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

