KuCoin dan Lightnet Jajaki Kolaborasi untuk Memperkuat Infrastruktur Aset Digital dan Pembayaran di Asia Tenggara

Kolaborasi ini menggabungkan keunggulan kedua pihak untuk membangun ekosistem keuangan digital yang lebih terintegrasi, sekaligus memperkuat infrastruktur aset digital dan mendorong tingkat pemanfaatan solusi berbasiskan blockchain di Asia Tenggara.

Lightnet merupakan perusahaan fintech yang mengelola jaringan penyelesaian transaksi global dan infrastruktur pembayaran global dengan izin resmi. Jaringan dan infrastruktur tersebut memanfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi lintasnegara.

BC Wong, CEO, KuCoin, mengatakan:

"Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling dinamis dalam konteks inovasi keuangan digital. Lewat kolaborasi ini, kami menggabungkan kekuatan perdagangan aset digital dan pembayaran lintasnegara guna menghadirkan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kolaborasi ini juga memperkuat komitmen KuCoin dalam membangun infrastruktur global yang tepercaya dan patuh regulasi."

Tridbodi Arunanondchai, Group CEO, Lightnet, menambahkan:

"Kami mengamati potensi sinergi yang kuat antara infrastruktur pembayaran lintasnegara Lightnet dan ekosistem global KuCoin. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperluas akses solusi keuangan yang lebih efisien di Asia Tenggara. Ke depan, kami membuka peluang kerja sama lanjutan yang selaras dengan regulasi."

Kedua pihak akan terus menjajaki peluang kolaborasi dalam kerangka regulasi yang tepat, serta berkontribusi terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital yang lebih mudah diakses, efisien, dan inklusif di Asia Tenggara.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Tentang Lightnet

Lightnet merupakan perusahaan fintech berbasis di Asia Tenggara yang memiliki izin usaha di berbagai negara. Beroperasi di lebih dari 150 negara, Lightnet memiliki jaringan kemitraan lokal yang kuat di Asia, serta terus berekspansi di pasar global. Lightnet menyediakan layanan penyelesaian transaksi lintasnegara yang cepat, layanan on/off ramp, serta likuiditas untuk mata uang fiat dan aset digital bagi bank, perusahaan fintech, dan pelaku bisnis Web3.

