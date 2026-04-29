KuCoin y Lightnet exploran la colaboración con el objetivo de impulsar la infraestructura de activos digitales y pagos en todo el sudeste asiático

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una de las principales plataformas de criptomonedas a nivel mundial basada en la confianza, anunció que está explorando opciones potenciales de colaboración con Lightnet, una empresa de tecnología financiera radicada en el sudeste asiático. Al combinar el ecosistema mundial de trading de activos digitales de KuCoin con la infraestructura de pagos transfronterizos y la experiencia en tecnología financiera de Lightnet, ambas partes buscan explorar oportunidades a largo plazo en el espacio de los activos digitales en todo el sudeste asiático.

La colaboración está destinada a explorar las posibles sinergias en la región. Está diseñada para integrar las capacidades de ambas empresas con el fin de establecer un innovador ecosistema para los servicios financieros digitales, y mejorar el desarrollo de la infraestructura de activos digitales en la región. La alianza también refleja la visión compartida de impulsar la adopción general de soluciones basadas en cadenas de bloques en mercados emergentes.

Lightnet es una empresa de tecnología financiera que gestiona una red mundial de liquidación con licencia y una infraestructura de pagos internacionales, y aprovecha la tecnología de cadenas de bloques para mejorar la eficiencia y la transparencia en las transacciones transfronterizas.

BC Wong, director general de KuCoin, comentó:

"El sudeste asiático constituye una de las regiones más dinámicas para la innovación financiera digital. Mediante nuestra colaboración con Lightnet, aspiramos a combinar nuestras respectivas fortalezas en el trading de activos digitales y pagos transfronterizos para explorar soluciones financieras más eficientes y sostenibles. Esta colaboración refleja el compromiso continuo de KuCoin de promover infraestructuras confiables y conformes a las normativas a escala mundial".

Tridbodi Arunanondchai, director ejecutivo del Grupo Lightnet, añadió:

"Vemos fuertes sinergias entre la infraestructura de pagos transfronterizos de Lightnet y el ecosistema global de KuCoin. Esta colaboración refleja nuestro compromiso compartido con la ampliación del acceso a soluciones financieras eficientes en todo el sudeste asiático. Esperamos explorar juntos oportunidades dentro de los marcos reguladores apropiados".

Ambas partes afirmaron que continuarán explorando oportunidades de colaboración dentro de marcos reguladores apropiados, para contribuir al desarrollo de un ecosistema financiero digital eficiente e inclusivo en las regiones.

Acerca de KuCoin

KuCoin se fundó en 2017 y es una de las principales plataformas de trading de criptomonedas en el mundo basada en la confianza, y presta servicios a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una base sólida de cumplimiento global, marcada por hitos clave que incluyen el registro ante AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances regulatorios en otros mercados.

Conozca más detalles en www.kucoin.com.

Acerca de Lightnet

Lightnet es una empresa de tecnología financiera radicada en el sudeste asiático y que opera de conformidad con un marco regulador multijurisdiccional. Tiene presencia en más de 150 países, con profundas asociaciones locales en toda Asia, y se está expandiendo a nivel mundial. Lightnet les proporciona a bancos, empresas de tecnología financiera y web 3 servicios rápidos de liquidación transfronteriza, rampas de entrada y salida, y liquidez tanto para las monedas fiduciarias como para los activos digitales.

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FUENTE KuCoin