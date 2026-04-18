KuCoin Institutional Perkuat Kerangka OES dengan CASH+ dari Asseto dan Perluas Dukungan Kolateral RWA

Sebagai bagian dari rencana inovasi yang menyasar klien institusi, KuCoin Institutional menghadirkan RWA Collateral Mirroring Solution (RCMS). KuCoin Institutional menjadi bursa global pertama yang menawarkan solusi ini dalam kerangka global yang luas. Dengan RCMS, RWA bermutu tinggi milik klien institusi dapat digunakan sebagai trading collateral setara stablecoin tanpa harus memindahkan kepemilikan aset. Dengan mendukung produk seperti reksa dana pasar uang yang ditokenisasi, RCMS memperkuat kemampuan KuCoin Institutional dalam menghubungkan sektor keuangan konvensional dengan likuiditas aset digital, serta memperluas fleksibilitas kerangka kolateral OES.

CASH+: Token Imbal Hasil dari Instrumen Pasar Uang untuk Klien Institusi

CASH+ merupakan produk RWA unggulan pertama yang diluncurkan di platform Asseto. Produk ini memberikan eksposur 1:1 terhadap unit CMS USD Money Market Fund, I Class, yang dikelola oleh CMS Asset Management (HK) Co., Limited, anak usaha China Merchants Securities. Nilai aset bersih dari setiap token ini secara langsung mengikuti kinerja reksa dana yang menjadi aset dasarnya. Dengan CASH+, investor memperoleh akses penuh terhadap imbal hasil dari instrumen pasar uang profesional melalui infrastruktur blockchain.

CASH+ menjadi alternatif menarik bagi klien institusi yang selama ini menyimpan stablecoin tanpa imbal hasil. Menawarkan imbal hasil tahunan sekitar 3,5%-4%, setiap token CASH+ dijamin (rasio 1:1) dengan unit reksa dana pasar uang sebagai aset dasarnya. Token CASH+ juga menjalani verifikasi independen secara berkala. Produk ini memadukan imbal hasil instrumen pasar uang konvensional dengan kemudahan akses aset on-chain, serta mendukung perdagangan selama 24/7 di jaringan Ethereum dan BNB Chain.

Meningkatkan Efisiensi Modal melalui OES KuCoin

Melalui kerangka kolateral OES, klien institusi yang memenuhi persyaratan dapat menjaminkan CASH+ sebagai kolateral di luar bursa untuk memperoleh trading credit setara stablecoin tanpa memindahkan kepemilikan aset dasar.

Melalui model ini, satu alokasi modal dapat menghasilkan imbal hasil dan mendukung aktivitas perdagangan secara bersamaan. Bagi treasury institusi, desk perdagangan, maupun dana aset digital, pendekatan tersebut menghadirkan pengelolaan cadangan yang lebih efisien dengan mengurangi dilema antara menjaga likuiditas dan menghasilkan imbal hasil dari dana menganggur.

Model ini telah menunjukkan manfaat nyata dalam praktik live trading. Tim quantitative trading memanfaatkan CASH+ sebagai kolateral margin di KuCoin untuk mengakses fasilitas kredit melalui kerangka OES, sambil tetap memperoleh imbal hasil tahunan sebesar 3,5%- 4%. Bagi market maker dengan frekuensi tinggi dan tim kuantitatif, pendekatan ini mengubah fungsi kolateral dari sekadar kebutuhan pendanaan menjadi instrumen modal yang produktif, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan modal.

"Integrasi CASH+ dengan kerangka OES KuCoin Institutional mencerminkan sebuah pergeseran. Klien institusi kini membutuhkan kolateral bermutu tinggi yang dapat mendatangkan imbal hasil," ujar Tika Lum, Head, Global Business Development, KuCoin Institutional. "Melalui solusi seperti OES dan RCMS, kami mempermudah klien institusi mengalokasikan modal di pasar konvensional dan digital—meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan imbal hasil maupun kendali atas aset."

Bridget Li, CEO & Co-Founder, Asseto, mengatakan: " CASH+ menjawab kebutuhan nyata: klien institusi di sektor aset digital memerlukan instrumen yang mendatangkan imbal hasil dan terintegrasi langsung dengan infrastruktur on-chain. Integrasi CASH+ dengan kerangka RCMS KuCoin membuktikan bahwa produk ini telah memenuhi standar kredibilitas dan kematangan yang dibutuhkan klien institusi."

Tentang KuCoin Institutional

KuCoin Institutional adalah divisi KuCoin yang menyediakan solusi aset digital yang aman, patuh regulasi, dan efisien bagi investor profesional, dana investasi, dan perusahaan. Dengan mengintegrasikan infrastruktur trading canggih, manajemen aset, dan layanan kustodian, KuCoin Institutional menghubungkan sektor keuangan konvensional dan ekonomi digital.

Tentang Asseto

Asseto adalah platform tokenisasi RWA terkemuka di Asia untuk investor institusi yang menghubungkan sektor keuangan konvensional dengan DeFi. Platform ini menyediakan solusi terpadu bagi pemilik aset, mulai dari layanan konsultasi tentang kepatuhan regulasi, tokenisasi aset, distribusi on-chain, hingga penyelesaian transaksi, sekaligus menghadirkan produk investasi RWA yang mudah diakses. Asseto telah mencatat berbagai pencapaian di Hong Kong, termasuk peluncuran proyek RWA properti pertama di wilayah tersebut. Saat ini, Asseto telah meluncurkan 13 produk RWA di berbagai blockchain dengan total nilai aset tertokenisasi yang melampaui USD 500 juta. Asseto juga memperoleh investasi strategis dari HashKey Group, terpilih dalam program inkubasi BNB Chain MVB, serta menjadi salah satu dari sembilan proyek blockchain utama yang didukung Hong Kong Cyberport. Informasi lebih lanjut: https://asseto.finance

