KuCoin Institutional refuerza su marco de liquidación fuera de bolsa con CASH+ de Asseto y un soporte ampliado de garantías de activos del mundo real

Permitir a los clientes institucionales desbloquear garantías que generan rendimientos con mayor eficiencia de capital

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin Institutional anunció hoy la integración del producto estrella de Asseto, CASH+, en su marco de garantía institucional, para ampliar aún más su infraestructura de garantía de activos del mundo real (RWA) a través del programa de liquidación fuera de bolsa (OES) y la solución de espejo de garantías de RWA (RCMS). Esta integración amplía la variedad de garantías reconocidas disponibles para los clientes institucionales, lo que les permite obtener crédito para operar equivalente a una stablecoin, a la vez que siguen beneficiándose de la exposición al rendimiento subyacente. También destaca los esfuerzos continuos de KuCoin Institutional para liderar el desarrollo de una infraestructura más eficiente en términos de capital y preparada para las instituciones, donde se cruzan los activos del mundo real tokenizados y los mercados de activos digitales.

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Como parte de su plan de innovación institucional, KuCoin Institutional ha introducido la solución de espejo de garantías de RWA (RCMS), para convertirse en la primera bolsa mundial en ofrecer esta solución bajo un amplio marco global y permitir a las instituciones replicar tenencias de activos del mundo real de alta calidad en garantías de trading a través de equivalentes en stablecoins sin transferir la propiedad. Al respaldar productos como los fondos del mercado monetario tokenizados, RCMS mejora aún más la capacidad de KuCoin Institutional para conectar las finanzas tradicionales con la liquidez de los activos digitales, a la vez que amplía el alcance y la flexibilidad de su marco de garantías OES.

CASH+: token de rendimiento del mercado monetario de grado institucional

CASH+ es el primer producto emblemático RWA que se lanzó en Asseto y ofrece una exposición 1:1 a unidades del Fondo del Mercado Monetario en dólares de CMS, clase I, gestionado por CMS Asset Management (HK) Co., Limited, filial de China Merchants Securities. El valor liquidativo de cada token hace seguimiento directo al fondo subyacente para ofrecer a los inversionistas una vía de acceso totalmente respaldada a la rentabilidad profesional del mercado monetario a través de la tecnología blockchain.

CASH+ ofrece a los participantes institucionales una alternativa atractiva a la tenencia inactiva de stablecoins. Con una rentabilidad anualizada del 3,5 al 4 %, cada token está totalmente respaldado 1:1 por las unidades del fondo subyacente y se somete a certificaciones periódicas independientes de prueba de reserva. CASH+ combina la rentabilidad de un producto tradicional del mercado monetario con la accesibilidad de un activo en cadena, lo que permite operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y está implementado tanto en Ethereum como en BNB Chain.

Mejor eficiencia del capital con la liquidación fuera de bolsa de KuCoin

Mediante el marco de garantías de liquidación fuera de bolsa (OES) de KuCoin, los titulares institucionales que cumplan los requisitos podrán ofrecer CASH+ como garantía fuera de la plataforma de intercambio para obtener líneas de crédito para operar equivalentes a stablecoins sin transferir la propiedad del activo subyacente.

Esta estructura permite que una única asignación de capital respalde de forma simultánea la generación de rendimientos y la capacidad activa de trading. Para las tesorerías institucionales, las mesas de trading y los fondos de activos digitales, ofrece un enfoque más eficiente para gestionar las reservas, ya que reduce la disyuntiva tradicional entre mantener la liquidez y generar rendimientos sobre el capital inactivo.

El modelo ya ha demostrado su valor práctico en entornos de trading reales. Los equipos de trading cuantitativa han utilizado CASH+ como garantía de margen en KuCoin para acceder a líneas de crédito a través del marco OES, a la vez que continúan beneficiándose del rendimiento anualizado subyacente del 3,5 % al 4 %. Para los creadores de mercado de alta frecuencia y los equipos cuantitativos, esto amplía el papel de las garantías, al pasar de ser un requisito de financiamiento pasivo a un instrumento de capital más productivo, lo que ayuda a mejorar la eficiencia general de la asignación de capital.

"La integración de CASH+ en nuestro marco OES refleja un cambio más amplio en la demanda institucional hacia garantías de alta calidad que generen rendimiento",señaló Tika Lum, jefa de Desarrollo de Negocios Globales en KuCoin Institutional. "Con soluciones como OES y nuestra Solución de Espejo de Garantías de RWA (RCMS), permitimos a las instituciones desplegar capital sin problemas en los mercados tradicionales y digitales, para mejorar la eficiencia del capital a la vez que preservamos el rendimiento y mantenemos el control total de los activos".

Bridget Li, cofundadora y directora ejecutiva de Asseto, declaró:"CASH+ se creó para resolver un problema real: las instituciones en el espacio de los activos digitales necesitan un instrumento generador de rendimiento que se integre de forma nativa con la infraestructura en cadena. Ser aceptado como producto reconocido por RCMS de KuCoin valida que CASH+ ha alcanzado la credibilidad institucional y la madurez que exige el mercado del producto".

Acerca de KuCoin Institutional

KuCoin Institutional es la rama comercial institucional de KuCoin, dedicada a brindar a inversionistas profesionales, fondos y clientes corporativos soluciones de activos digitales eficientes y que cumplan con las normativas. Al integrar infraestructura de trading avanzada, acceso a liquidez y asociaciones de custodia de nivel institucional, KuCoin Institutional conecta las finanzas tradicionales con la economía digital.

Más información en: www.kucoin.com

Acerca de Asseto

Asseto es la plataforma de tokenización de RWA de grado institucional líder en Asia, dedicada a conectar las finanzas tradicionales con las finanzas descentralizadas (DeFi). La plataforma ofrece a los propietarios de activos una solución integral que abarca el asesoramiento en materia de cumplimiento normativo, la tokenización de activos, la distribución en cadena y la liquidación, a la vez que ofrece a los usuarios productos de inversión en activos del mundo real (RWA) accesibles. Asseto ha alcanzado múltiples hitos regulatorios en Hong Kong, incluido el lanzamiento del primer proyecto inmobiliario de activos del mundo real (RWA) de Hong Kong. La plataforma ha implementado 13 productos RWA en múltiples cadenas de bloques, con un volumen de activos tokenizados que supera los 500 millones de dólares. Asseto ha recibido inversión estratégica de HashKey Group, fue seleccionada para el programa de incubación BNB Chain MVB y es uno de los nueve proyectos blockchain clave respaldados por Hong Kong Cyberport. Más información en: https://asseto.finance

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FUENTE KuCoin