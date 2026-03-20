KuCoin Institutional introduz Quarterly VIP Level Shield para fortalecer a estabilidade dos traders VIP

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 20 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin Institutional anunciou hoje o lançamento do Quarterly VIP Level Shield, um novo mecanismo estrutural de fidelidade projetado para proporcionar maior estabilidade e proteção aos traders de alto nível e clientes institucionais da plataforma.

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A iniciativa introduz um quadro trimestral de proteção para usuários VIP5 e superiores, garantindo que a volatilidade de curto prazo do mercado ou mudanças temporárias na atividade de negociação não provoquem imediatamente rebaixamentos significativos no nível VIP. Em vez disso, a KuCoin implementa um mecanismo gradual e de ajuste adiado, permitindo que traders fiéis mantenham benefícios importantes enquanto navegam pelos ciclos de mercado.

O novo mecanismo reflete a estratégia mais ampla da KuCoin para proteger o desempenho, estabilizar a fidelidade e reter traders VIP em um ambiente de corretora cada vez mais competitivo.

Apoiando traders de longo prazo através dos ciclos de mercado

Diferente das campanhas promocionais de curto prazo, o Quarterly VIP Level Shield foi projetado como uma melhoria estrutural no ecossistema VIP da KuCoin. Reconhece usuários que já demonstraram atividade significativa de negociação ou compromisso de ativos, oferecendo a eles flexibilidade adicional durante períodos de flutuação do mercado.

Por meio desse mecanismo, usuários VIP não sofrerão mais rebaixamentos imediatos em múltiplos níveis se suas atividades de negociação ficarem temporariamente abaixo dos requisitos VIP. Em vez disso, a KuCoin aplicará um ritmo controlado de rebaixamento de no máximo um nível a cada 30 dias, junto com níveis mínimos de proteção trimestrais que protegem privilégios VIP essenciais durante o trimestre.

Uma estrutura VIP mais estável para traders profissionais

O Quarterly VIP Level Shield foi criado para apoiar traders de alta frequência, participantes institucionais e clientes com alto AUM, que frequentemente são sensíveis a mudanças abruptas na estrutura de taxas ou ajustes repentinos de privilégios. Ao reduzir a volatilidade nos ajustes de nível VIP, o mecanismo ajuda a proporcionar condições de negociação mais previsíveis e uma estrutura de taxas mais estável para traders de longo prazo.

"Traders profissionais e instituições valorizam estabilidade e previsibilidade em seu ambiente de negociação", declarou Tika Lum, chefe de desenvolvimento global de negócios da KuCoin. "O Quarterly VIP Level Shield reflete nosso compromisso em apoiar traders de longo prazo na KuCoin, oferecendo uma estrutura VIP mais flexível — que apoie melhor a participação contínua, reconheça o engajamento sustentado e ajude os usuários a navegar pelas condições de mercado em mudança com maior confiança."

A KuCoin espera que a iniciativa fortaleça ainda mais a lealdade aos VIPs, estabilize a atividade de negociação entre clientes de alto nível e fortaleça a competitividade da plataforma no cenário global de trocas.

Fortalecimento do Ecossistema VIP KuCoin

À medida que os mercados de ativos digitais continuam a evoluir, a KuCoin mantém o foco em construir uma infraestrutura institucional centrada no cliente, que recompensa a lealdade, apoia a participação a longo prazo e melhora a estabilidade das negociações. O Quarterly VIP Level Shield representa mais um passo para criar um ecossistema mais resiliente e amigável ao trader para participantes profissionais do mercado mundial.

Encontre todos os detalhes do Quarterly VIP Level Shield.

Sobre a KuCoin Institutional

KuCoin Institutional é a divisão institucional da KuCoin, dedicada a fornecer soluções seguras, em conformidade e eficientes para investidores profissionais, fundos e empresas. Integrando infraestrutura avançada de negociação, administração de capital e serviços de custódia, oferece um ecossistema institucional completo que abrange acesso à liquidez, controle de riscos e conformidade global – capacitando instituições a participarem da economia digital com confiança e transparência.

Saiba mais: www.kucoin.com

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FONTE KuCoin