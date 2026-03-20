KuCoin Institutional presenta el escudo trimestral VIP para aumentar la estabilidad para los operadores VIP

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin Institutional anunció hoy el lanzamiento del escudo trimestral VIP, un nuevo mecanismo de fidelización estructural diseñado para proporcionar mayor estabilidad y protección a los operadores de alto nivel y los clientes institucionales de la plataforma.

image

La iniciativa introduce un marco de protección trimestral para los usuarios de nivel VIP5 y superior, y con ello garantizar que la ni volatilidad del mercado de corta duración ni los cambios temporales en la actividad de operaciones activen de inmediato degradaciones importantes de categoría VIP. En su lugar, KuCoin implementa un mecanismo de ajuste gradual y diferido, que les permite a los operadores leales mantener beneficios clave mientras sortean los ciclos del mercado.

El nuevo mecanismo refleja la estrategia más amplia de KuCoin para proteger el rendimiento, estabilizar la fidelización y retener a los operadores VIP en un entorno de operaciones cada vez más competitivo.

Apoyar a los operadores a largo plazo durante los ciclos del mercado

A diferencia de las campañas promocionales de corta duración, el escudo trimestral VIP está diseñado como una mejora estructural para el ecosistema VIP de KuCoin. El mecanismo reconoce a los usuarios que han demostrado anteriormente una importante actividad en las operaciones o compromiso de activos, y les proporciona una mayor flexibilidad durante los períodos de fluctuación del mercado.

Mediante este mecanismo, los usuarios VIP ya no experimentarán degradaciones inmediatas de varios niveles si su actividad en las operaciones cae de manera temporal por debajo de los requisitos de la categoría VIP. En su lugar, KuCoin aplicará un ritmo de degradación controlado de no más de un nivel cada 30 días, junto con niveles mínimos de protección trimestral que garanticen los principales privilegios VIP durante el trimestre.

Un marco VIP más estable para los operadores profesionales

El escudo trimestral VIP está diseñado para apoyar a los operadores de alta frecuencia, participantes institucionales y clientes con altos activos bajo gestión (AUM, por sus siglas en inglés) que suelen ser sensibles a cambios abruptos en la estructura de las tarifas o los ajustes repentinos en los privilegios. Al reducir la volatilidad en los ajustes de los niveles VIP, el mecanismo ayuda a proporcionar condiciones más previsibles en las operaciones y una estructura más estable en las tarifas para los operadores a largo plazo.

"Los operadores profesionales y las instituciones valoran la estabilidad y la previsibilidad en su entorno de operaciones", expresó Tika Lum, jefe de Desarrollo Comercial Global en KuCoin. "El escudo trimestral VIP refleja nuestro compromiso de apoyar a los operadores a largo plazo en KuCoin al proporcionarles un marco VIP más flexible; un marco que apoye mejor su participación continua, reconozca su colaboración constante y ayude a los usuarios a sortear con mayor confianza las condiciones cambiantes del mercado".

KuCoin espera que la iniciativa consolide aún más la lealtad de los usuarios VIP, estabilice la actividad de las operaciones entre los clientes de más alto nivel y refuerce la competitividad de la plataforma en el escenario de las operaciones a nivel mundial.

Fortalecer el ecosistema VIP de KuCoin

A medida que los mercados de activos digitales continúan evolucionando, KuCoin sigue enfocada en el desarrollo de una infraestructura institucional centrada en el cliente y que recompense la lealtad, apoye la participación a largo plazo y aumente la estabilidad de las operaciones. El escudo trimestral VIP representa un paso más hacia la creación de un ecosistema más resiliente y práctico para los operadores profesionales del mercado en todo el mundo.

Consulte todos los detalles del escudo trimestral VIP.

Acerca de KuCoin Institutional

KuCoin Institutional es la división institucional de KuCoin, dedicada a proporcionarles a inversionistas profesionales, fondos y empresas soluciones de activos digitales seguras, eficientes y conformes a las normativas. Al integrar infraestructura avanzada de operaciones, gestión de capital y servicios custodia, esta división ofrece un ecosistema institucional de amplio espectro que incluye el acceso a la liquidez, control de riesgo y cumplimiento de las normativas mundiales, para permitirles a las instituciones participar en la economía digital con confianza y transparencia.

Más información en: www.kucoin.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937720/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FUENTE KuCoin