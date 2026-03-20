KuCoin Institutional Luncurkan Quarterly VIP Level Shield yang Memperkuat Stabilitas VIP Trader

Inisiatif ini menghadirkan mekanisme perlindungan kuartalan bagi pengguna level VIP5 ke atas. Dengan demikian, volatilitas pasar atau penurunan aktivitas trading jangka pendek tidak langsung menyebabkan penurunan level VIP secara signifikan. Sebagai gantinya, KuCoin menerapkan mekanisme penyesuaian secara bertahap dan tertunda agar trader tetap mempertahankan manfaat utama saat menghadapi siklus pasar.

Mekanisme baru ini mencerminkan strategi KuCoin dalam melindungi performa trading, menjaga loyalitas pelanggan, dan mempertahankan trader VIP di tengah persaingan bursa yang semakin ketat.

Mendukung Trader Jangka Panjang di Tengah Siklus Pasar

Berbeda dari program promosi jangka pendek, Quarterly VIP Level Shield dirancang sebagai peningkatan struktural pada ekosistem VIP KuCoin. Mekanisme ini mengakui pengguna yang telah menunjukkan aktivitas trading atau komitmen aset yang signifikan, serta memberikan fleksibilitas tambahan selama periode fluktuasi pasar.

Melalui mekanisme ini, pengguna VIP tidak lagi mengalami penurunan beberapa level secara langsung jika aktivitas trading sementara berada di bawah persyaratan VIP. Sebagai gantinya, KuCoin menerapkan penurunan level secara bertahap dengan batas maksimal satu level setiap 30 hari, serta perlindungan minimum kuartalan yang menjaga manfaat inti VIP selama periode tersebut.

Kerangka VIP yang Lebih Stabil untuk Trader Profesional

Quarterly VIP Level Shield mendukung trader frekuensi tinggi, pelanggan institusi, dan klien dengan aset kelolaan besar (AUM) yang biasanya sensitif terhadap perubahan mendadak pada struktur biaya atau manfaat. Dengan mengurangi volatilitas dalam penyesuaian level VIP, mekanisme tersebut memberikan kondisi trading yang lebih mudah diprediksi serta struktur biaya yang lebih stabil bagi trader jangka panjang.

"Trader profesional dan institusi sangat menghargai stabilitas dan kepastian dalam lingkungan trading," ujar Tika Lum, Head, Global Business Development, KuCoin. "Quarterly VIP Level Shield mencerminkan komitmen kami dalam mendukung trader jangka panjang di KuCoin melalui mekanisme VIP yang lebih fleksibel—mengakui keterlibatan berkelanjutan dan membantu pengguna menghadapi perubahan pasar dengan lebih percaya diri."

KuCoin berharap, inisiatif ini semakin memperkuat loyalitas pengguna VIP, menstabilkan aktivitas trading klien tingkat atas, serta meningkatkan daya saing platform di pasar global.

Memperkuat Ekosistem VIP KuCoin

Seiring perkembangan pasar aset digital, KuCoin terus berfokus membangun infrastruktur institusional yang berorientasi pada klien, memberikan penghargaan atas loyalitas, mendukung partisipasi jangka panjang, dan meningkatkan stabilitas trading. Quarterly VIP Level Shield menjadi langkah lanjutan dalam menciptakan ekosistem yang lebih tangguh dan kondusif bagi trader profesional di seluruh dunia.

Informasi selengkapnya: Quarterly VIP Level Shield.

Tentang KuCoin Institutional

KuCoin Institutional adalah divisi institusional dari KuCoin yang menyediakan solusi aset digital yang aman, patuh regulasi, dan efisien bagi investor profesional, dana investasi, dan perusahaan. Dengan mengintegrasikan infrastruktur trading canggih, manajemen aset, dan layanan kustodian, KuCoin Institutional menghadirkan ekosistem lengkap yang mencakup akses likuiditas, pengelolaan risiko, serta kepatuhan global—mendukung institusi untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dengan percaya diri dan transparan.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com

SOURCE KuCoin