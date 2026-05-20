KuCoin ra mắt sản phẩm tích hợp Earn-and-Loan nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản mã hoá

Sản phẩm Crypto Loan (vay tài sản mã hoá) mới cho phép tài sản thế chấp đủ điều kiện tiếp tục tạo lợi suất Hold to Earn (nắm giữ để nhận lợi suất) trong khi người dùng tiếp cận thanh khoản thông qua một vị thế tích hợp

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 20 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, nền tảng tiền mã hoá toàn cầu hàng đầu được xây dựng trên sự tin cậy, hôm nay đã công bố ra mắt KuCoin Crypto Loan, sản phẩm tích hợp Earn-and-Loan (tạo lợi nhuận và cho vay) đầu tiên của hãng, được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản mã hoá bằng cách cho phép các tài sản cầm cố đủ điều kiện tiếp tục tạo lợi suất Hold to Earn trong suốt thời gian vay. Hiện tại, sản phẩm đã có mặt trên ứng dụng KuCoin dành cho người dùng đủ điều kiện tại các khu vực pháp lý được hỗ trợ, và sẽ sớm có mặt trên nền tảng web, KuCoin Crypto Loan cho phép người dùng sử dụng các tài sản được hỗ trợ như BTC, ETH, USDT, USDC và SOL làm tài sản thế chấp, vay các tài sản được hỗ trợ trong cùng danh sách, đồng thời quản lý tài sản thế chấp, các khoản vay và rủi ro trong cùng một vị thế tích hợp.

Việc ra mắt sản phẩm này giải quyết một thách thức lớn đối với các HODLer: tiếp cận thanh khoản mà không cần bán tài sản hoặc làm gián đoạn nguồn thu nhập thụ động tiềm năng. Với KuCoin Crypto Loan, người dùng có thể tiếp cận thanh khoản trong khi vẫn giữ cho tài sản thế chấp đủ điều kiện tiếp tục sinh lời. Bằng cách kết hợp tính năng Earn-and-Loan trong một trải nghiệm liền mạch, sản phẩm giúp cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và giới thiệu một mô hình hiệu quả hơn cho hoạt động cho vay trên sàn giao dịch tập trung (CEX).

Một điểm nổi bật của KuCoin Crypto Loan là cấu trúc một vị thế. Thay vì phải quản lý nhiều khoản vay tách biệt, người dùng có thể quản lý tài sản thế chấp đa tài sản và các khoản vay trong một vị thế vay có tài sản bảo đảm duy nhất, giúp việc theo dõi tài sản thế chấp, mức độ rủi ro khoản vay và việc theo dõi tỷ lệ LTV trở nên đơn giản hơn.

KuCoin Crypto Loan cũng áp dụng lãi suất động theo thị trường, được cập nhật theo giờ, với lãi suất được tính và cộng dồn theo từng giờ. Sản phẩm sử dụng khung tỷ lệ tài sản thế chấp ba cấp độ gồm mức Khởi tạo, Cảnh báo và Thanh lý, nhằm hỗ trợ giám sát rủi ro rõ ràng hơn.

Được định hướng bởi cách tiếp cận "Ưu tiên niềm tin" trong đổi mới sản phẩm của KuCoin, KuCoin Crypto Loan phản ánh một nguyên tắc khái quát hơn: mọi giải pháp mới đều phải củng cố niềm tin người dùng và gia tăng tính hữu ích của hệ sinh thái tài sản số. Bằng cách kết hợp Earn-and-Loan trong cùng một vị thế tích hợp, sản phẩm giúp người dùng tiếp cận thanh khoản trong khi vẫn duy trì mức độ tiếp xúc với các tài sản đủ điều kiện, từ đó hỗ trợ trải nghiệm liền mạch và hiệu quả sử dụng vốn cao hơn.

KuCoin Crypto Loan tiếp tục mở rộng bộ sản phẩm quản lý tài sản của KuCoin, đồng thời phản ánh cách tiếp cận "Ưu tiên niềm tin" trong việc xây dựng các giải pháp tài sản số minh bạch, thực tiễn và lấy người dùng làm trung tâm. KuCoin Crypto Loan hiện có sẵn trên ứng dụng KuCoin.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng trên sự tin cậy và bảo mật, phục vụ hơn 40 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết đến với độ tin cậy cao và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản dồi dào và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

KuCoin Crypto Loan hiện có sẵn trên ứng dụng KuCoin dành cho người dùng đủ điều kiện tại các khu vực được hỗ trợ, tùy thuộc vào luật pháp hiện hành cũng như các điều khoản và điều kiện của sản phẩm. Người dùng nên xem xét cẩn thận các điều khoản, điều kiện và công bố rủi ro trước khi sử dụng KuCoin Crypto Loan hoặc tham gia Hold to Earn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ rủi ro nào liên quan đến lãi suất vay biến động, biến động giá trị tài sản thế chấp, thanh lý tài sản và khả năng nhận phần thưởng Hold to Earn.

