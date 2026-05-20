KuCoin lanza un producto integrado de "Earn-and-Loan" para mejorar la eficiencia de los criptoactivos

El nuevo producto de préstamos de criptomonedas permite que las garantías elegibles sigan generando rendimientos de holdear para ganar mientras los usuarios acceden a liquidez en una única posición integrada

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una de las principales plataformas de criptomonedas a nivel mundial basada en la confianza, anunció hoy el lanzamiento de préstamos cripto de KuCoin, su primer producto integrado de "Earn-and-Loan" (Ganar y prestar) diseñado para mejorar la eficiencia de los criptoactivos al permitir que los activos garantizados elegibles sigan generando rendimientos de holdear para ganar durante el período del préstamo. Ya disponible en la aplicación de KuCoin para usuarios elegibles en jurisdicciones compatibles y, próximamente, con acceso web, préstamos cripto de KuCoin permite a los usuarios aportar como garantía activos compatibles, como BTC, ETH, USDT, USDC y SOL, solicitar préstamos de activos de la misma lista y gestionar la garantía, los préstamos y el riesgo en una sola posición integrada.

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Este lanzamiento aborda un desafío clave para los HODLers: acceder a liquidez sin vender activos ni interrumpir el potencial de ingresos pasivos. Con los préstamos cripto de KuCoin, los usuarios pueden acceder a liquidez sin dejar de sacar provecho de las garantías elegibles. Al combinar las funcionalidades de "Earn and Loan" en una experiencia integrada, el producto ayuda a mejorar la utilización del capital e introduce un modelo más eficiente para préstamos en bolsas centralizadas (CEX).

Una característica clave de los préstamos cripto de KuCoin es su estructura de una sola posición. En lugar de gestionar múltiples préstamos aislados, los usuarios pueden gestionar garantías de múltiples activos y fondos prestados en una única posición de préstamo garantizado, lo que simplifica el seguimiento de las garantías, la exposición al préstamo y el control de la relación préstamo-valor (LTV).

Además, los préstamos cripto de KuCoin aplican tasas de interés dinámicas, determinadas por el mercado, que se actualizan cada hora, y los intereses se calculan y acumulan sobre una base horaria. El producto utiliza un marco de ratio de garantía de tres niveles que abarca los niveles Inicial, de advertencia y de liquidación para facilitar un seguimiento del riesgo más claro.

Guiado por el enfoque de la confianza ante todo de KuCoin en materia de innovación de productos, los préstamos cripto de KuCoin reflejan un principio más amplio: toda nueva solución debe fortalecer la confianza del usuario y hacer que el ecosistema de activos digitales resulte más útil. Al combinar las funciones de "Earn and Loan" en una única plataforma integrada, el producto ayuda a los usuarios a acceder a liquidez sin dejar de mantener su exposición a activos elegibles, lo que permite una experiencia más fluida y eficiente en términos de capital.

Los préstamos cripto de KuCoin amplían aún más la variedad de productos de gestión patrimonial de KuCoin y reflejan su enfoque la confianza ante todo para crear soluciones de activos digitales prácticas, transparentes y centradas en el usuario. Los préstamos cripto de KuCoin ya están disponibles en la aplicación de KuCoin.

Acerca de KuCoin

KuCoin, fundada en 2017, es una plataforma de trading de criptomonedas basada en la confianza y la seguridad líder en el mundo que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una base sólida en materia de cumplimiento a nivel mundial, marcada por hitos clave que incluyen el registro ante AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances regulatorios en otros mercados.

Más información en www.kucoin.com.

Exención de responsabilidad

Los préstamos cripto de KuCoin ya están disponibles en la aplicación de KuCoin para los usuarios elegibles en las jurisdicciones admitidas, en virtud de las leyes aplicables y los términos y condiciones del producto. Los usuarios deben revisar detenidamente los términos, condiciones y divulgaciones de riesgos aplicables antes de acceder a los préstamos cripto de KuCoin o participar de holdear para ganar, incluidos, entre otros, cualquier riesgo relacionado con las tasas de interés variables de los préstamos, las fluctuaciones en el valor de las garantías, la liquidación y la disponibilidad de las recompensas de holdear para ganar.

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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FUENTE KuCoin