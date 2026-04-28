KuCoin organiza la HEXAGON BLOCK PARTY en el Hong Kong Web3 Festival basado en los valores compartidos de comunidad y conexión y con el DJ Don Diablo como artista principal

El evento, encabezado por el DJ reconocido a nivel internacional Don Diablo, reunió a invitados de las comunidades Web3 y de tecnología financiera para disfrutar de una velada inmersiva.

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una plataforma global líder en criptomonedas basada en la confianza y socio exclusivo de pagos e intercambio de criptomonedas para Tomorrowland Winter y Tomorrowland Bélgica (2026-2028), llevó el espíritu de la cultura mundial de la música electrónica a Asia con la HEXAGON BLOCK PARTY, que se organizó de manera conjunta con Finoverse y se celebró en Hong Kong, el 22 de abril.

image1

El evento, encabezado por el DJ de renombre internacional Don Diablo, recibió a invitados de las comunidades Web3, de tecnología financiera y del ámbito de la innovación en general, y creó un encuentro inmersivo marcado por la energía compartida, el diálogo y la conexión en persona. Basándose en la reciente activación Tomorrowland Winter de KuCoin, que destacó la convicción compartida de que la confianza se puede reforzar mediante la comunidad, la creatividad y la experiencia cultural, mantuvo ese impulso en Hong Kong gracias a un espíritu similar de apertura, energía y conexión humana.

Celebrada en el centro de Hong Kong, la HEXAGON BLOCK PARTY se diseñó como algo más que una simple celebración nocturna. Al combinar música de primer nivel con un ambiente marcado por la cultura, el evento ofreció un espacio acogedor para que fundadores, emprendedores, creadores y miembros de la comunidad se reunieran en un entorno más humano y centrado en la experiencia. Esto reflejó la convicción compartida de que una comunidad significativa se construye no solo por sus ideas y la tecnología, sino también por sus momentos de creatividad, apertura y experiencia colectiva.

El objetivo del evento era crear un punto de encuentro cultural en Hong Kong que tuviera repercusión más allá del propio recinto. El evento generó un ambiente en el que confluyeron ideas, creatividad y comunidades y reunió a participantes del ámbito Web3, la tecnología financiera y la cultura digital en una experiencia compartida basada en la apertura, la energía y la conexión.

A medida que continúa la colaboración mundial entre KuCoin y Tomorrowland, la experiencia lleva Tomorrowland a Bélgica en julio de 2026, en la que KuCoin volverá a colaborar con Tomorrowland para crear nuevas experiencias en la confluencia entre música, cultura y Web3, lo que ampliará aún más el papel de los activos digitales en los momentos culturales del mundo real.

Acerca de KuCoin

KuCoin, fundada en 2017, es una plataforma de trading de criptomonedas basada en la confianza y la seguridad líder en el mundo que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una base sólida de cumplimiento global, marcada por hitos clave que incluyen el registro ante AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances regulatorios en otros mercados.

Conozca más detalles en www.kucoin.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966282/image1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/5938528/KuCoin_new_Logo.jpg

FUENTE KuCoin