KuCoin Gelar HEXAGON BLOCK PARTY di Hong Kong Web3 Festival, Hadirkan DJ Don Diablo dan Usung Semangat Komunitas

Dipandu DJ ternama di dunia Don Diablo, ajang ini menyambut para tamu dari komunitas Web3, fintech, serta ekosistem inovasi yang lebih luas, menciptakan pertemuan imersif yang dipenuhi energi bersama, ruang diskusi, dan interaksi langsung. Setelah partisipasi KuCoin di Tomorrowland Winter, ajang yang mempererat kepercayaan melalui komunitas, kreativitas, dan pengalaman budaya, HEXAGON BLOCK PARTY menghadirkan semangat yang sama di Hong Kong dengan suasana yang terbuka dan energik sehingga mendorong interaksi serta koneksi.

Digelar di pusat kota Hong Kong, HEXAGON BLOCK PARTY bukan sekadar festival yang berlangsung malam hari. Dengan memadukan musik kelas dunia dan atmosfer yang sarat nilai budaya, ajang ini menghadirkan ruang yang inklusif bagi perintis bisnis, pengembang, kreator, serta anggota komunitas dalam suasana yang lebih hangat. Hal ini mencerminkan bahwa komunitas tidak hanya terjalin melalui ide dan teknologi, melainkan juga momen kreativitas, keterbukaan, dan pengalaman kolektif.

Ajang ini menjadi titik temu kultural di Hong Kong yang berdampak luas. HEXAGON BLOCK PARTY menjadi ruang yang mempertemukan berbagai ide, kreativitas, dan komunitas, serta menghubungkan praktisi Web3, fintech, dan budaya digital dalam pengalaman kolektif yang berlandaskan keterbukaan, energi, dan koneksi.

Seiring kelanjutan kemitraan global antara KuCoin dan Tomorrowland, perjalanan ini akan berlanjut ke Tomorrowland Belgium pada Juli 2026. Di sana, KuCoin kembali berkolaborasi untuk menghadirkan pengalaman baru di persimpangan musik, budaya, dan Web3, sekaligus memperluas peran aset digital dalam momen budaya di dunia nyata.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com .

SOURCE KuCoin