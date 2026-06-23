KuCoin Pay integra as criptomoedas à cultura de pagamentos por QR na América Latina

O novo acesso a pagamentos baseado em QR conecta ativos digitais a plataformas de pagamento locais conhecidas, incluindo a rede argentina Transferencias 3.0 e as plataformas peruanas Yape e Plin

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Em toda a América Latina, os pagamentos via QR se tornaram uma das principais formas de financiamento do cotidiano dos consumidores — desde pequenas compras no varejo até transporte, entrega de comida e transferências entre pessoas físicas. Com a popularização dos pagamentos via celular na Argentina e no Peru, as carteiras digitais e as redes interoperáveis de pagamentos via QR estão redefinindo a forma como consumidores e comerciantes movimentam valores.

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Nesse contexto, o KuCoin Pay, a inovadora solução de pagamentos com criptomoedas da KuCoin, anunciou hoje a expansão de seus recursos de pagamento via QR na Argentina e no Peru, permitindo que os usuários utilizem criptomoedas e stablecoins em transações cotidianas do tipo "escaneie e pague". Na Argentina, o KuCoin Pay é compatível com a rede Transferencias 3.0, permitindo pagamentos por meio de códigos QR interoperáveis de plataformas como o Mercado Pago. No Peru, o KuCoin Pay é compatível com plataformas de pagamento digital amplamente utilizadas, como o Yape e o Plin, ajudando os usuários a utilizar ativos digitais em cenários de pagamento conhecidos, como compras no varejo, estilo de vida e viagens.

O KuCoin Pay foi desenvolvido para ajudar nessa transição por meio da conectividade universal via QR, um recurso essencial que permite o encaminhamento local de pagamentos. Em mercados que utilizam códigos QR, os usuários podem simplesmente escanear o código e efetuar o pagamento pelo KuCoin Pay, enquanto o sistema responsável otimiza a rota de pagamento usando os canais locais compatíveis. Isso faz com que os pagamentos com criptomoedas pareçam mais próximos dos métodos de pagamento que os usuários já conhecem, em vez de exigir um processo específico para criptomoedas, e cria uma base sólida para que esses pagamentos sejam usados além do mercado de trading e passem a fazer parte dos gastos no mundo real.

"A utilidade no mundo real definirá a próxima fase da adoção das criptomoedas, e é na área de pagamentos que essa mudança se torna mais visível", afirmou Alicia Kao, diretora-geral da KuCoin. "O KuCoin Pay mostra o nosso compromisso em construir uma infraestrutura confiável e adaptada ao mercado local, que conecte a Web3 aos sistemas bancários e de pagamentos nos quais as pessoas já confiam. Com a expansão contínua de nossas operações na América Latina, estamos ajudando os ativos digitais a deixarem de ser apenas objeto de negociação e se tornarem parte das atividades financeiras do dia a dia, ao mesmo tempo em que apoiamos uma infraestrutura financeira mais inclusiva e preparada para o futuro em mercados de alto crescimento."

No futuro, o KuCoin Pay continuará a aprofundar sua estratégia de localização, ampliar os casos práticos de uso de pagamentos e apoiar uma adoção mais ampla dos pagamentos com criptomoedas em mercados de alto crescimento.

Sobre o KuCoin Pay

KuCoin Pay é uma solução pioneira para comerciantes que potencializa o crescimento dos negócios através da integração de pagamentos em criptomoedas no varejo. Ele oferece um sistema de pagamento sem contato, seguro e sem fronteiras, utilizando diversas criptomoedas e stablecoins. O KuCoin Pay oferece suporte a mais de 50 criptomoedas, incluindo KCS, USDT, USDC e BTC, que os usuários podem utilizar para pagar com facilidade por produtos e serviços em todo o mundo, tanto em compras online quanto em lojas físicas. Saiba mais sobre o KuCoin Pay.

Saiba mais: www.kucoin.com/pay

FONTE KuCoin