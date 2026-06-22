KuCoin Pay Integrasikan Kripto dengan Ekosistem Pembayaran QR di Amerika Latin

Menjawab perkembangan tersebut, KuCoin Pay, solusi pembayaran kripto dari KuCoin, memperluas layanan pembayaran berbasis QR di Argentina dan Peru. Melalui layanan ini, pengguna dapat menghubungkan aset kripto dan stablecoin dengan pengalaman transaksi sehari-hari yang menggunakan metode scan-and-pay. Di Argentina, KuCoin Pay mendukung jaringan Transferencias 3.0 yang memfasilitasi transaksi dengan kode QR interoperabel dari berbagai platform, termasuk Mercado Pago. Sementara di Peru, KuCoin Pay terhubung dengan platform pembayaran digital yang banyak dipakai masyarakat, seperti Yape dan Plin. Integrasi tersebut membantu pengguna memanfaatkan aset digital untuk berbagai kebutuhan pembayaran ritel, gaya hidup, maupun perjalanan wisata.

KuCoin Pay mengembangkan konektivitas QR yang bersifat universal sebagai salah satu fitur utama yang mendukung proses pembayaran sesuai karakteristik pasar lokal. Di negara-negara yang mengandalkan metode pembayaran QR, pengguna cukup memindai kode QR dan melakukan pembayaran melalui KuCoin Pay. Selanjutnya, sistem akan secara otomatis mengoptimalkan jalur transaksi melalui jaringan pembayaran lokal yang didukung. Pendekatan ini membuat metode pembayaran yang menggunakan kripto terasa lebih mirip dengan sarana yang telah dikenal masyarakat, tanpa memerlukan proses khusus yang biasanya identik dengan transaksi aset digital. Dengan demikian, aset kripto dapat digunakan tidak hanya untuk aktivitas trading, namun juga sebagai sarana pembayaran sehari-hari.

"Manfaat praktis aset kripto dalam kehidupan sehari-hari akan mendorong fase berikutnya dari adopsi teknologi tersebut. Layanan pembayaran menjadi salah satu sektor yang paling mencerminkan perubahan tersebut," ujar Alicia Kao, Managing Director, KuCoin. "Melalui KuCoin Pay, kami berkomitmen membangun infrastruktur yang tepercaya dan sesuai dengan kebutuhan lokal untuk menjembatani ekosistem Web3 dengan sistem perbankan, serta layanan pembayaran yang telah dikenal masyarakat. Sejalan dengan ekspansi bisnis di Amerika Latin, kami ingin mendorong aset digital agar tidak hanya digunakan untuk trading, melainkan juga menjadi bagian dari aktivitas keuangan sehari-hari. Langkah ini mendukung terciptanya infrastruktur keuangan yang lebih inklusif dan siap menghadapi perkembangan masa depan di pasar-pasar dengan pertumbuhan pesat."

Ke depan, KuCoin Pay akan terus memperkuat strategi lokalisasi, memperluas berbagai skenario pembayaran berbasis kripto, serta mendorong adopsi pembayaran aset digital yang lebih luas di berbagai pasar berkembang.

Tentang KuCoin Pay

KuCoin Pay merupakan solusi pembayaran bagi pelaku usaha yang mengintegrasikan metode pembayaran berbasis kripto ke dalam aktivitas ritel. Platform ini menawarkan sistem pembayaran tanpa kontak, aman, dan lintasnegara dengan dukungan berbagai aset kripto dan stablecoin. KuCoin Pay mendukung lebih dari 50 aset digital, termasuk KCS, USDT, USDC, dan BTC, untuk membayar berbagai produk dan layanan di seluruh dunia, baik secara daring maupun di gerai fisik. Informasi lebih lanjut: KuCoin Pay.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com/pay

SOURCE KuCoin