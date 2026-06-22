KuCoin Pay tích hợp tiền mã hóa vào văn hóa thanh toán bằng mã QR tại Mỹ Latinh

Giải pháp tiếp cận thanh toán mới dựa trên mã QR kết nối tài sản số với các nền tảng thanh toán địa phương quen thuộc, bao gồm mạng lưới Transferencias 3.0 của Argentina cùng Yape và Plin tại Peru

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 23 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trên khắp Mỹ Latinh, thanh toán bằng mã QR đã trở thành một trong những hình thức tài chính tiêu dùng phổ biến nhất trong đời sống hằng ngày — từ các giao dịch bán lẻ quy mô nhỏ lẻ đến vận tải, giao đồ ăn và chuyển tiền ngang hàng (P2P). Trong bối cảnh xu hướng thanh toán ưu tiên thiết bị di động ngày càng tăng trên khắp Argentina và Peru, các ví điện tử và mạng lưới thanh toán QR liên thông đang ngày càng định hình cách người tiêu dùng và doanh nghiệp luân chuyển giá trị.

Speed Speed

Trong bối cảnh đó, KuCoin Pay, giải pháp thanh toán tiền mã hóa tiên tiến của KuCoin, hôm nay công bố mở rộng năng lực thanh toán bằng mã QR tại Argentina và Peru, cho phép người dùng kết nối tiền mã hóa và stablecoin với các trải nghiệm thanh toán hằng ngày bằng cách quét mã. Tại Argentina, KuCoin Pay hỗ trợ mạng lưới Transferencias 3.0, cho phép thực hiện thanh toán thông qua các mã QR liên thông từ những nền tảng như Mercado Pago. Tại Peru, KuCoin Pay kết nối với các nền tảng thanh toán số được sử dụng rộng rãi như Yape và Plin, giúp người dùng đưa tài sản số vào các tình huống thanh toán quen thuộc trong bán lẻ, đời sống và du lịch.

KuCoin Pay được thiết kế để hỗ trợ xu hướng này thông qua khả năng kết nối QR phổ quát, một năng lực cốt lõi cho phép định tuyến thanh toán địa phương hóa. Tại các thị trường chủ yếu dựa trên mã QR, người dùng chỉ cần quét mã và thanh toán thông qua KuCoin Pay, trong khi hệ thống nền tảng sẽ tự động tối ưu hóa tuyến thanh toán thông qua các kênh địa phương được hỗ trợ. Điều này giúp thanh toán bằng tiền mã hóa trở nên gần gũi hơn với các phương thức thanh toán mà người dùng vốn đã quen thuộc, thay vì yêu cầu một quy trình chuyên biệt dành riêng cho tiền mã hóa, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để thanh toán bằng tiền mã hóa vượt ra ngoài hoạt động giao dịch và trở thành một phần của chi tiêu trong đời sống thực tế.

"Giá trị ứng dụng thực tế sẽ định hình giai đoạn phát triển tiếp theo của việc chấp nhận tiền mã hóa, và thanh toán là lĩnh vực thể hiện rõ nét nhất sự chuyển dịch này", Alicia Kao, Giám đốc điều hành của KuCoin cho biết. "KuCoin Pay phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng hạ tầng đáng tin cậy, địa phương hoá nhằm kết nối Web3 với các hệ thống ngân hàng và thanh toán mà mọi người vốn đã tin dùng. Khi mở rộng hơn nữa trên khắp Mỹ Latinh, chúng tôi đang hỗ trợ tài sản số vượt ra ngoài phạm vi giao dịch để trở thành một phần của các hoạt động tài chính thường nhật, đồng thời hỗ trợ cơ sở hạ tầng tài chính toàn diện hơn và sẵn sàng cho tương lai tại các thị trường tăng trưởng cao".

Trong thời gian tới, KuCoin Pay sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược địa phương hóa, mở rộng các ứng dụng thanh toán thực tế và hỗ trợ việc chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa trên quy mô rộng hơn tại các thị trường tăng trưởng cao.

Giới thiệu về KuCoin Pay

KuCoin Pay là giải pháp tiên phong dành cho doanh nghiệp chấp nhận thanh toán, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh thông qua việc tích hợp thanh toán bằng tiền mã hóa vào hoạt động bán lẻ. Giải pháp cung cấp hệ thống thanh toán không tiếp xúc, an toàn và không biên giới, hỗ trợ nhiều loại tiền mã hóa và stablecoin. KuCoin Pay hỗ trợ hơn 50 loại tiền mã hóa, bao gồm KCS, USDT, USDC và BTC, cho phép người dùng có thể sử dụng để thanh toán liền mạch các sản phẩm và dịch vụ trên toàn cầu, cả trực tuyến lẫn tại cửa hàng. Tìm hiểu thêm về KuCoin Pay.

Tìm hiểu thêm tại: www.kucoin.com/pay

SOURCE KuCoin