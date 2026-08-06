KuCoin Pay amplia a utilidade das stablecoins com uma solução de cartões-presente corporativos.

PROVIDENCIALES, Ilhas Turks e Caicos, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin Pay, solução de pagamentos em criptomoedas da KuCoin, anunciou hoje o lançamento do KuCoin Gift Card, uma solução escalável de distribuição de ativos digitais que permite às empresas distribuir USDT e USDC globalmente por meio de cartões-presente digitais, com suporte para emissões em massa e integração via API. Projetada para recompensas de clientes, campanhas promocionais, incentivos para funcionários e engajamento da comunidade, a solução simplifica a maneira como as empresas entregam valor digital a usuários, mercados e casos de uso, ao mesmo tempo em que torna a distribuição de stablecoins mais acessível e eficiente do ponto de vista operacional.

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As empresas podem usar o Cartão Presente KuCoin para enviar criptomoedas diretamente a clientes, parceiros, funcionários e membros da comunidade, sem acrescentar complexidade operacional. Os destinatários podem resgatar os cartões-presente e receber os ativos correspondentes por meio da KuCoin, criando uma experiência tão intuitiva quanto a dos presentes digitais tradicionais, ao mesmo tempo em que reduz as barreiras à adoção de criptomoedas.

Após o resgate, os beneficiários podem continuar a manter, transferir ou utilizar os ativos em diversos cenários disponíveis dentro do ecossistema KuCoin. Ao conectar, enviar, receber e utilizar continuamente, o Cartão Presente KuCoin cria uma experiência mais completa com ativos digitais, em vez de restringir o valor a uma única transação. A emissão em massa e a integração de API também permitem que as empresas incorporem transferências de criptomoedas em iniciativas de aquisição de clientes, programas de fidelidade, campanhas promocionais, engajamento da comunidade e reconhecimento de funcionários.

"A próxima fase de adoção das criptomoedas será impulsionada não apenas pela forma como as pessoas negociam ativos digitais, mas também pela facilidade com que podem utilizá-los e integrá-los às suas atividades econômicas cotidianas", disse Alicia Kao, diretora administrativa da KuCoin. "O cartão-presente KuCoin transforma a distribuição de criptomoedas em uma experiência simples e escalável para empresas, ao mesmo tempo em que conecta cada transferência a uma utilidade mais ampla dentro de todo o ecossistema KuCoin. Ao combinar a infraestrutura de comerciantes da KuCoin Pay com o ecossistema mais amplo da KuCoin, estamos construindo um ciclo de valor mais completo que abrange o envio, o recebimento e o uso de ativos digitais, tornando as criptomoedas mais práticas para as empresas e mais acessíveis aos usuários."

O lançamento representa um avanço na evolução do KuCoin Pay para uma camada de infraestrutura que permite que o valor digital circule com mais facilidade entre empresas e usuários. À medida que as stablecoins continuam a expandir seu papel no comércio global, a KuCoin Pay está focada em construir uma infraestrutura de pagamento e distribuição confiável que ajude as empresas a aproveitar a utilidade prática e concreta dos ativos digitais.

Sobre a KuCoin Pay

A KuCoin Pay é uma solução pioneira para comerciantes que impulsiona o crescimento dos negócios ao integrar pagamentos com criptomoedas ao varejo. Ela oferece um sistema de pagamento sem contato e sem fronteiras, utilizando uma ampla variedade de criptomoedas e stablecoins. A KuCoin Pay suporta mais de 50 criptomoedas, incluindo KCS, USDT, USDC e BTC, permitindo que os usuários paguem facilmente por produtos e serviços globais, tanto em compras on-line quanto em estabelecimentos físicos. Saiba mais sobre o KuCoin Pay.

Para saber mais: www.kucoin.com/pay

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FONTE KuCoin