Pesquisa CoinGecko: A evolução ao longo de nove anos da KuCoin reflete a transição das criptomoedas de uma simples plataforma de negociação para uma infraestrutura confiável.

PROVIDENCIALES, Ilhas Turks e Caicos, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- À medida que a indústria de ativos digitais entra em uma fase mais madura e seletiva, o papel das corretoras de criptomoedas vai além da mera execução de negociações. Liquidez e variedade de produtos continuam sendo fundamentais, mas segurança, transparência, conformidade regulatória, resiliência da infraestrutura e utilidade prática estão se tornando critérios cada vez mais importantes para a competitividade no longo prazo.

Nesse contexto, a CoinGecko Research lançou o KuCoin Exchange Report (Relatório da Corretora KuCoin), que apresenta uma avaliação independente da evolução da KuCoin ao longo de nove anos e de seu desempenho durante o primeiro semestre de 2026. Lançado em comemoração ao nono aniversário da KuCoin, o relatório analisa a evolução da empresa, que passou de uma corretora de criptomoedas focada no acesso a tokens para uma infraestrutura confiável de ativos digitais, atendendo atualmente a mais de 45 milhões de usuários em todo o mundo. O relatório também reflete a transformação mais ampla que está ocorrendo no setor de ativos digitais.

O relatório destaca a expansão contínua da KuCoin para além da execução de negociações, especialmente na área de pagamentos e na ampliação da utilidade das criptomoedas. No primeiro semestre de 2026, o volume de pagamentos fora da blockchain da KuCoin aumentou 300%; os pedidos de pagamento cresceram aproximadamente 25 vezes; e sua rede de parceiros de serviço e comerciantes expandiu-se em 60%. A atividade de pagamentos on-chain também registrou crescimento rápido, refletindo a crescente demanda por casos práticos de uso de ativos digitais além da negociação.

A Pesquisa CoinGecko identifica três tendências principais que moldaram a atividade da KuCoin durante o primeiro semestre de 2026: participação resiliente no mercado de derivativos, maior interesse pelas negociações à vista e expansão contínua dos mercados tokenizados.

Em primeiro lugar, a atividade com derivativos manteve-se relativamente resiliente, apesar do ambiente de mercado mais cauteloso. A KuCoin registrou, em média, US$ 1,99 bilhão em volumes diários de negociação no mercado à vista e US$ 3,07 bilhões em contratos futuros perpétuos. Os volumes de negociação perpétua durante a semana e nos fins de semana diferiram em apenas 9,4%, indicando uma participação constante em um mercado global em operação contínua e reforçando a importância de uma infraestrutura de negociação confiável e sempre disponível.

Em segundo lugar, a atividade comercial tornou-se cada vez mais diversificada. A participação combinada de BTC e ETH entre os 18 principais pares de negociação à vista da KuCoin caiu de 74,3% para 45,2% até o final de junho. A Pesquisa CoinGecko relaciona essa mudança à maior velocidade da rotação entre as altcoins e ao surgimento de novas narrativas de mercado, destacando a crescente necessidade de as corretoras combinarem alta liquidez nos principais criptoativos com a agilidade necessária para responder à rápida evolução da demanda dos usuários.

O relatório também aponta os mercados tokenizados como uma das principais frentes de evolução de seus produtos. Entre 1º de janeiro e 29 de julho, aproximadamente 61% dos contratos perpétuos recém-lançados na KuCoin eram de ações ou de índices de ações tokenizados, refletindo a crescente demanda por acesso ininterrupto a ativos tradicionais do mercado por meio da infraestrutura nativa de criptomoedas.

Juntos, esses dados sugerem que a competitividade das bolsas de valores é cada vez mais definida por fatores que vão além do volume de negociações. Conforme o setor amadurece, a profundidade do mercado, a infraestrutura resiliente, a prontidão regulatória, a transparência, a relevância do produto e sua utilidade no mundo real tornam-se características definidoras da liderança a longo prazo.

A Pesquisa CoinGecko conclui que a evolução da KuCoin ao longo de nove anos reflete uma transformação mais ampla do setor: a passagem de um modelo voltado à facilitação do acesso a ativos digitais para outro focado na construção de uma infraestrutura confiável, capaz de sustentar a participação de longo prazo na economia de ativos digitais.

Leia o Relatório da Corretora KuCoin na íntegra.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma mundial líder em criptomoedas, criada com base na confiança e segurança, atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e enfoque centrado no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes medidas de segurança para oferecer uma perfeita experiência de negociação. A KuCoin proporciona acesso a mais de 1.500 ativos digitais mediante um amplo conjunto de produtos e mantém o compromisso de formar uma infraestrutura de ativos digitais transparente conforme as normas e centrada no usuário para o futuro das finanças, com o respaldo das certificações SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, estabelecemos uma base sólida de conformidade internacional, pontuada por marcos importantes, incluindo o registro na AUSTRAC na Austrália, a licença MiCAR na Europa e o progresso regulatório em outros mercados.

Saiba mais em www.kucoin.com.

FONTE KuCoin