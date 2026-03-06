KuCoin reconhecida como líder em transparência de PoR no Relatório Anual de Líderes de Bolsa 2025 da CryptoQuant

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- CryptoQuant divulgou seu Relatório Anual de Líderes de Bolsa 2025, avaliando as corretoras centralizadas em termos de transparência estrutural, desempenho de negociação, reservas e padrões de prova de reservas (PoR). Na avaliação deste ano, a KuCoin foi reconhecida como a principal corretora em transparência de PoR, obtendo uma pontuação de 96,7 (A+).

O relatório mede a transparência na divulgação de carteiras públicas, verificação de equilíbrio no nível do usuário, cadência de relatórios, atestados de terceiros e métricas de recência. A KuCoin alcançou os mais altos padrões de transparência estrutural entre as plataformas avaliadas.

De acordo com as descobertas da CryptoQuant, a KuCoin combina divulgação de carteiras públicas, relatórios mensais de Prova de Reservas baseados em árvores de Merkle, mecanismos de verificação de saldo do lado do usuário e atestados independentes de terceiros.

A KuCoin publica relatórios mensais de Prova de Reservas baseados em árvores de Merkle, verificados pela Hacken, com sua última atualização datada de 6 de fevereiro de 2026, junto com um atestado de fevereiro. A bolsa manteve mais de 39 relatórios mensais consecutivos e divulga consistentemente índices de reserva superiores a 100%.

O relatório destaca que a transparência das reservas e as práticas de verificação se tornaram indicadores cada vez mais importantes da resiliência das trocas e do gerenciamento do risco de contraparte, especialmente em um cenário regulatório em evolução.

A liderança da KuCoin em PoR está alinhada com seu mais amplo Projeto de Trust de US$ 2 bilhões, uma iniciativa contínua focada em fortalecer sistemas de segurança, aprimorar os marcos de conformidade, avançar no controle de risco e reforçar padrões de proteção de ativos dos usuários em mercados globais.

BC Wong, CEO da KuCoin, comentou:

"Transparência e conformidade são fundamentais para a confiança de longo prazo nos mercados de ativos digitais. Salvaguardas estruturais — incluindo reservas verificáveis, cadência consistente de relatórios e validação por terceiros — não são opcionais; elas são essenciais. Nosso Projeto de Trust de US$ 2 bilhões reflete nosso compromisso com a construção de uma plataforma resiliente e centrada na segurança, que atenda aos mais altos padrões de divulgação e alinhamento regulatório."

Além de sua liderança em transparência de PoR, o relatório também observou o forte impulso de crescimento da KuCoin nos mercados spot e de derivativos em 2025, refletindo o desenvolvimento estrutural junto com o investimento contínuo em infraestrutura de segurança e conformidade.

Leia o relatório completo aqui .

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é plataforma global líder em criptomoedas, confiável por mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. A plataforma oferece serviços inovadores e conformes de ativos digitais, oferecendo acesso a mais de 1.000 tokens listados, negociação de spots e futuros, gerenciamento institucional de patrimônio e uma carteira Web3.

Reconhecida pela Forbes e Hurun, a KuCoin possui certificações SOC 2 Tipo II e ISO 27001:2022, destacando seu compromisso com a segurança de primeira linha. Com o registro AUSTRAC na Austrália e uma licença MiCA na Áustria, a KuCoin continua expandindo sua presença regulamentada sob o CEO BC Wong, construindo um ecossistema de ativos digitais confiável e de confiança.

Saiba mais: www.kucoin.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FONTE KuCoin