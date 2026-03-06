KuCoin es reconocida como líder en transparencia de PoR en el Informe Anual de Líderes de Intercambio 2025 de CryptoQuant

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- CryptoQuant publicó su Informe Anual de Líderes de Intercambio 2025, que evalúa los intercambios centralizados a través de los estándares de transparencia estructural, rendimiento comercial, reservas y prueba de reservas (PoR). En la evaluación de este año, KuCoin fue reconocida como la plataforma de intercambio líder en transparencia de PoR, obteniendo una puntuación de 96,7 (A+).

El informe mide la transparencia en la divulgación de billeteras públicas, la verificación del saldo a nivel de usuario, la cadencia de los informes, las certificaciones de terceros y las métricas recientes. KuCoin logró los más altos estándares de transparencia estructural entre las plataformas evaluadas.

De acuerdo con los hallazgos de CryptoQuant, KuCoin combina la divulgación de la billetera pública, los informes mensuales de prueba de reservas basados en árboles Merkle, los mecanismos de verificación de saldo del lado del usuario y las certificaciones de terceros independientes.

KuCoin publica informes mensuales de prueba de reservas basados en árboles Merkle verificados por Hacken, siendo su última actualización el 6 de febrero de 2026, junto con una certificación de febrero. La plataforma de intercambio ha mantenido más de 39 informes mensuales consecutivos y revela constantemente índices de reserva superiores al 100 %.

El informe destaca que la transparencia de las reservas y las prácticas de verificación se han convertido en indicadores cada vez más importantes de la resiliencia de la plataforma de intercambio y la gestión del riesgo de contraparte, particularmente en un panorama regulatorio en evolución.

El liderazgo de PoR de KuCoin se alinea con su Proyecto de Confianza más amplio de $2000 millones, una iniciativa en curso centrada en el fortalecimiento de los sistemas de seguridad, la mejora de los marcos de cumplimiento, el avance de los controles de riesgo y el refuerzo de los estándares de protección de activos de los usuarios en los mercados globales.

BC Wong, director ejecutivo de KuCoin, comentó:

"La transparencia y el cumplimiento son fundamentales para la confianza a largo plazo en los mercados de activos digitales. Las salvaguardas estructurales, incluidas las reservas verificables, la cadencia constante de informes y la validación de terceros, no son opcionales; son esenciales. Nuestro Proyecto de Confianza de $2000 millones refleja nuestro compromiso de construir una plataforma resiliente y de seguridad que cumpla con los más altos estándares de divulgación y alineación regulatoria ".

Además de su liderazgo en transparencia de PoR, el informe también destacó el fuerte impulso de crecimiento de KuCoin en los mercados al contado y a futuro en 2025, lo que refleja el desarrollo estructural junto con la inversión continua en infraestructura de seguridad y cumplimiento.

Lea el informe completo aquí .

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios de activos digitales innovadores y conforme a las normas, que ofrecen acceso a más de 1000 tokens listados, operaciones al contado y a futuro, gestión de patrimonio institucional y una billetera Web3.

Reconocida por Forbes y Hurun, KuCoin posee las certificaciones SOC 2 Tipo II e ISO 27001:2022, lo que destaca su compromiso con la seguridad de primer nivel. Con el registro de AUSTRAC en Australia y una licencia MiCA en Austria, KuCoin continúa expandiendo su presencia regulada bajo el liderazgo de su director ejecutivo, BC Wong, construyendo un ecosistema de activos digitales seguro y confiable.

Más información: www.kucoin.com

