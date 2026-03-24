KuCoin traz "Rumo ao Futuro" à vida no Tomorrowland Winter, conectando música, cultura e confiança

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 24 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, plataforma global de criptomoedas líder baseada na confiança, fez sua estreia oficial no Tomorrowland Winter, trazendo sua campanha "Rumo ao Futuro" à vida por meio de ativações imersivas no local em Alpe d'Huez.

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O dia de abertura contou com a presença visual da KuCoin no festival pela montanha, a aparição dos 12 Guardiões KuCoin e a abertura do KuCoin Base Point na Área Principal do Festival. Juntas, essas experiências trouxeram a filosofia da marca KuCoin para o ambiente ao vivo do festival e criaram formas para os participantes se envolverem com a marca.

Marcando a primeira grande ativação ao vivo sob a parceria global da KuCoin com o Tomorrowland, isso também refletiu os valores mais amplos por trás da colaboração: comunidade, criatividade e confiança. Por meio da música, cultura e narrativas imersivas, KuCoin e Tomorrowland trouxeram uma visão compartilhada de conexão e confiança à vida para um público global.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em criptomoedas, confiável para mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. A plataforma oferece serviços inovadores de ativos digitais, oferecendo acesso a mais de 1.000 tokens listados, negociação à vista e de futuros, administração de patrimônio institucional e uma carteira Web3.

Reconhecida pela Forbes e Hurun, a KuCoin possui certificações SOC 2 Tipo II e ISO 27001:2022, destacando seu compromisso com a segurança de primeira linha. A KuCoin continua expandindo sua presença regulada sob a liderança de seu CEO BC Wong, construindo um ecossistema de ativos digitais sólido e confiável.

Saiba mais: www.kucoin.com

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FONTE KuCoin