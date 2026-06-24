KuCoin Pay conecta ativos digitais com bancos locais e linhas de transferência em mercados de alto crescimento

O novo acesso baseado em transferência conecta ativos digitais a sistemas de pagamento locais, incluindo bKash e Nagad em Bangladesh, transferências bancárias compatíveis com SPEI no México e redes de dinheiro móvel MTN e Airtel na Zâmbia.

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 24 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Em muitos mercados de alto crescimento, transferências bancárias locais e redes de dinheiro móvel se tornaram parte central de como os consumidores transferem valor — desde pagamentos salariais e remessas até transações comerciais e transferências entre pares.

Speed Speed

Aproveitando a evolução desses canais financeiros localizados, o KuCoin Pay, a inovadora solução de pagamento em criptomoeda da KuCoin, anunciou hoje a expansão de suas capacidades de pagamento baseado em transferência em Bangladesh, México e Zâmbia. O lançamento conecta ativos digitais com bancos e linhas de pagamento locais, incluindo bKash e Nagad em Bangladesh, rotas de transferência bancária compatíveis com SPEI no México e serviços de dinheiro móvel como MTN e Airtel na Zâmbia. Ao integrar criptomoedas e stablecoins com a infraestrutura financeira já conhecida, o KuCoin Pay ajuda os usuários a movimentar valor digital com menos etapas e menor atrito, tornando os ativos digitais mais práticos para atividades financeiras do mundo real.

O KuCoin Pay foi projetado para apoiar essa mudança por meio da integração profunda com ferrovias locais, uma capacidade fundamental que possibilita o roteamento de pagamentos localizado. Em vez de exigir que os usuários gerenciem processos backend complexos, o KuCoin Pay se adapta a ambientes locais de transferência e identifica rotas de pagamento adequadas por meio de um único ponto de entrada técnico unificado. Isso ajuda a fazer com que os fluxos de ativos digitais pareçam mais próximos do uso de uma carteira digital tradicional, serviço de dinheiro móvel ou ferramenta de transferência bancária local.

"Cripto está emergindo como uma nova classe de ativos com relevância crescente na economia real, e os pagamentos são uma das formas mais importantes de alcançar esse valor aos usuários", declarou Alicia Kao, diretora-geral da KuCoin. "Por meio do KuCoin Pay, estamos construindo conexões confiáveis e localizadas entre ativos digitais e bancos existentes, dinheiro móvel e linhas de transferência. Ao integrar criptomoedas com os sistemas financeiros que as pessoas já utilizam, estamos ajudando ativos digitais a ultrapassar a posse e negociação para atividades financeiras práticas, ao mesmo tempo em que apoiamos ecossistemas financeiros mais inclusivos e prontos para o futuro em mercados de alto crescimento."

No futuro, o KuCoin Pay continuará fortalecendo a compatibilidade com sistemas bancários e de pagamento locais, otimizando a velocidade de resposta técnica e expandindo casos práticos de uso de pagamentos em criptomoedas dentro dos mercados suportados ao redor do mundo.

Sobre o KuCoin Pay

KuCoin Pay é uma solução pioneira para comerciantes que impulsiona o crescimento dos negócios ao integrar pagamentos em criptomoedas ao varejo. Oferece um sistema de pagamento sem contato, seguro e sem fronteiras, utilizando uma variedade de criptomoedas e stablecoins. O KuCoin Pay suporta mais de 50 criptomoedas, incluindo KCS, USDT, USDC, BTC, que os usuários podem usar para pagar de forma fluida por produtos e serviços globais, tanto para compras on-line quanto em lojas. Saiba mais sobre o KuCoin Pay.

Saiba mais: www.kucoin.com/pay

Video - https://www.youtube.com/watch?v=S3VqKRbR6HE

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FONTE KuCoin