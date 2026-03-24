KuCoin da vida a "Guided into the Future" en Tomorrowland Winter, conectando música, cultura y confianza

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una plataforma mundial líder de criptomonedas basada en la confianza, hizo su debut oficial en Tomorrowland Winter, dando vida a su campaña "Guided into the Future" (Guiados hacia el futuro) a través de activaciones inmersivas en el sitio en Alpe d'Huez.

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El día de la inauguración contó con la presencia visual del festival de KuCoin a lo largo de la montaña, la aparición de los 12 guardianes de KuCoin y la apertura del Punto Base de KuCoin en la zona principal del festival. En conjunto, estas experiencias llevaron la filosofía de marca de KuCoin al entorno de los festivales en vivo y crearon nuevas formas para que los asistentes interactuaran con la marca.

Este evento, que marcó la primera gran activación en vivo en el marco de la alianza mundial de KuCoin con Tomorrowland, también reflejó los valores más amplios que sustentan la colaboración: comunidad, creatividad y confianza. A través de la música, la cultura y la narración inmersiva, KuCoin y Tomorrowland dieron vida a una visión compartida de conexión y confianza para una audiencia mundial.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios innovadores de activos digitales, que ofrecen acceso a más de 1.000 tokens cotizados, operaciones al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una billetera Web3.

Reconocida por Forbes y Hurun, KuCoin posee las certificaciones SOC 2 tipo II e ISO 27001:2022, lo que destaca su compromiso con la seguridad de primer nivel. KuCoin continúa expandiendo su presencia regulada bajo la dirección de su director ejecutivo, BC Wong, para construir un ecosistema de activos digitales fiable y de confianza.

Más información en: www.kucoin.com

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FUENTE KuCoin