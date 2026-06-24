James Pinch, diretor-geral da KuCoin Austrália, afirna na DECON 2026: As exchanges estão se tornando a infraestrutura por trás do comércio cotidiano

SYDNEY, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- James Pinch, diretor-geral da KuCoin na Austrália, foi convidado a palestrar na Digital Economy Conference (DECON) 2026, em Sydney, junto com Ashima Chaudhary, vice-presidente da Mastercard Austrália, em uma conversa informal intitulada "Do dinheiro programável ao comércio cotidiano: os caminhos da próxima era dos pagamentos". Mediada por Yasmine Amani, chefe de gestão de contas da Banking Circle, a sessão discutiu como moedas fiduciárias, cartões, stablecoins e ativos digitais vêm convergindo em infraestruturas de múltiplos trilhos para sustentar a próxima etapa do comércio global.

Representando a KuCoin, Pinch explicou como as corretoras estão evoluindo e deixando de ser apenas plataformas de negociação para se tornarem provedoras de infraestrutura, conectando liquidez, pagamentos e stablecoins a usos concretos no mundo real. Com quase duas décadas de experiência em serviços financeiros e ativos digitais, Pinch afirmou que a atuação da KuCoin na Austrália reflete uma estratégia global mais ampla: desenvolver operações de forma responsável em meio a marcos regulatórios em constante transformação, aproximando o portfólio global da empresa das exigências de licenciamento, conformidade e operação de cada mercado.

Segundo Pinch, o lançamento do KuCard na Austrália reflete o avanço gradual da adoção de ativos digitais. Para usuários elegíveis, o KuCard permite usar criptoativos compatíveis de forma mais simples em gastos do dia a dia, por meio da rede global da Mastercard. A proposta é oferecer uma experiência de pagamento já conhecida pelos consumidores e, ao mesmo tempo, integrar ativos digitais a hábitos de consumo consolidados.

"As criptomoedas não terão sucesso se permanecerem apenas como investimento. Elas avançam quando passam a incorporar outros usos no mundo real, como meios de pagamento. Nosso papel é construir um ecossistema em que as pessoas falem menos sobre a tecnologia e simplesmente a usem no cotidiano — para pagar um café ou uma conta, por exemplo —, como já fazem hoje com um cartão bancário tradicional", disse Pinch.

A discussão também abordou confiança, conformidade, segurança e proteção do consumidor como requisitos centrais para a adoção em larga escala. Pinch afirmou que, à medida que os ativos digitais se integram ao sistema financeiro mais amplo, governança sólida, diálogo com reguladores e infraestrutura resiliente continuarão sendo essenciais para construir confiança no longo prazo. Ele também destacou o investimento significativo da KuCoin em profissionais altamente qualificados de cibersegurança e infraestrutura. Segundo Pinch, proteger os usuários e manter sistemas resilientes devem continuar entre as principais prioridades das grandes plataformas, como ocorre na KuCoin.

Ao projetar os próximos passos do setor, Pinch afirmou que a inteligência artificial será uma das principais forças a moldar a nova fase das finanças digitais, especialmente à medida que comércio, pagamentos e decisões financeiras se tornam cada vez mais automatizados. Ele citou os investimentos da KuCoin em iniciativas de inteligência artificial nativas do setor cripto. "Quando olhamos hoje para uma empresa de comércio eletrônico, qualquer pessoa pode comprar um domínio, criar um site e encontrar um fornecedor. É na função de pagamento dessa automação que começamos a ver esse modelo falhar. Não é possível, ou pelo menos é muito difícil, automatizar esse processo com base na infraestrutura bancária tradicional, em moeda fiduciária. Ela gera atrasos e uma série de outros desafios. É nesse ponto que a KuCoin desempenha um papel particular na adaptação dessa tecnologia disruptiva." É justamente essa frente que a KuCoin passou a assumir, ao desenvolver sistemas que apoiam a forma como usuários, desenvolvedores e agentes inteligentes acessam inteligência de mercado, informações on-chain e recursos ligados a criptoativos.

Pinch concluiu que, nos próximos três a cinco anos, os pagamentos com criptoativos podem se tornar menos visíveis como tecnologia e mais naturais como comportamento financeiro, com o KuCard à frente desse movimento. "Acho que, como produto, o KuCard tende a ser menos discutido, certo? Em um pagamento comum com cartão, ninguém fala sobre o uso do cartão em si, nem sobre ter um cartão do CBA ou sobre ele ser Mastercard. As pessoas simplesmente pagam um café, quitam contas ou fazem qualquer outra transação do dia a dia. Podemos até abreviar essa experiência quando se trata de cripto, mas deixaremos de falar sobre ela", disse Pinch.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder de criptomoedas, construída sobre confiança e segurança, atendendo mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Conhecida por sua confiabilidade e abordagem centrada no usuário, a plataforma combina tecnologia avançada, alta liquidez e fortes mecanismos de segurança para oferecer uma experiência de trading sem falhas. A KuCoin oferece acesso a mais de 1.500 ativos digitais por meio de um amplo portfólio de produtos e afirma manter o compromisso de desenvolver, para o futuro das finanças, uma infraestrutura de ativos digitais transparente, em conformidade com normas regulatórias e centrada no usuário. A empresa conta com as certificações SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. Nos últimos anos, a KuCoin afirma ter construído uma sólida base global de conformidade, marcada por avanços como o registro na AUSTRAC, na Austrália, a licença MiCA, na Europa, e progressos regulatórios em outros mercados.

Saiba mais:www.kucoin.com

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FONTE KuCoin